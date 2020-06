Dominee Bart de Bruin preekt door tijdens corona, maar dan via een livestream

"Als predikant ben ik bezig met de voorbereiding en uitvoering van de kerkdiensten", legt De Bruin uit. "Denk aan: het maken van de preken en die te verbinden met de kwesties van hier en nu. Tijd voor studeren en bezinnen op de bijbel, kerkgeschiedenis, huidige cultuur, psychologie en filosofie hoort daar ook bij. Daarnaast onderwijs ik jongeren die zich willen verdiepen in het christelijk geloof."

Maar, voorgaan in een kerkdienst is niet het enige wat u doet toch?

Nee. Ik heb ook gesprekken met mensen over allerlei levensvragen, vreugde, moeiten of zorgen. Als mensen ziek zijn of er zijn crisissituaties, dan word ik of een van de andere kerkelijke werkers, erbij geroepen. Ik heb gesprekken met aanstaande huwelijksstellen ter voorbereiding op de huwelijksdienst, met ouders over de doop van hun kind of met familie over de begrafenis van een geliefde. Daarnaast heb ik vergaderingen die met het leiden van de gemeente te maken hebben.

Dominee Bart de Bruin preekt door tijdens corona, maar dan via een live-stream. (foto: Omroep Zeeland)

Hoe zijn al die werkzaamheden veranderd tijdens corona?

De grootste verandering is dat we niet meer als gemeente kunnen samenkomen in ons kerkgebouw. Normaal hebben wij op zondagmorgen twee ochtenddiensten waar zo'n 1.250 mensen naar toe komen en een avonddienst van rond de 600 mensen. Dat kon opeens niet meer. We moesten omschakelen naar digitale diensten via YouTube en Kerkomroep. Opeens stond ik alleen voor een camera en zag de mensen niet meer voor me zitten en koen hen niet ontmoeten in de kerkzaal.

Van een volle kerkzaal naar alleen voor de camera, hoe was dat?

Ik ben een mensenmens, dus vind dat erg vervelend. Het hoort bij de gemeente van Jezus zijn om elkaar te ontmoeten en samen te komen. Er is hard gewerkt door een groep jonge mensen zodat kwaliteit goed is wat geluid, beeld en muziek betreft. Daar ben ik erg dankbaar voor.

Ook hebben we elke donderdagavond een eigen digitale jongerenmoment op YouTube waarin jongeren bemoedigd worden en voor ouderen wordt er een avondgebed georganiseerd via de kerkomroep. Bezoeken gingen ook niet meer en we hebben veelal gebeld, er is een kaartenactie geweest om alle ouderen een kaart te sturen. Ik heb via FaceTime en Zoom allerlei gesprekken gedaan en vergaderd. En sommige activiteiten zijn niet doorgegaan.

Maar, met de versoepelingen ziet u wel weer wat gemeenteleden?

De laatste weken, na de verruiming van de maatregelen, kom ik af en toe op bezoek of komen mensen langs, waarbij we de hygiëne-, en afstandsregels aanhouden. Ook kleine vergaderingen vinden in ruimte in kerk plaats op goede afstand, maar allemaal nog heel beperkt. We proberen het risico klein te houden.

Er is wel een risico bij contact. Wat vindt u ervan dat u moet doorwerken tijdens corona?

Ik vind het wel fijn en ben er dankbaar voor dat ik aan het werk kan zijn tijdens corona. Natuurlijk is het jammer dat we de diensten niet kunnen houden zoals we gewend zijn, maar fijn dat ik op deze manier wel de diensten kan houden. Zo blijven we met elkaar de liefde van God vieren en denken we na hoe we Jezus Christus kunnen volgen, van Zijn liefde delen in deze tijd en in onze omgeving proberen te dienen.