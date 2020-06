Ziekenhuizen ontvangen weer gewone patiënten, maar zoals vroeger is het nog lang niet

Wachtkamers zijn aangepast en bieden beperkt plek aan patiënten. Looproutes zijn anders, waardoor je in Goes en Vlissingen om het receptieblok heen moet lopen. Ziekenhuis Zorgsaam heeft van een onopvallende zijdeur de uitgang gemaakt. Alles bedoeld om de veilige anderhalve meter aan te houden.

Adrz: dertig procent

Ziekenhuis Adrz heeft de reguliere zorg in het ziekenhuis opgeschroefd naar dertig procent. Snel terug naar honderd procent zit er voorlopig niet in. Er kunnen maar een beperkt aantal mensen in de wachtruimtes en in de wandelgangen. "We kunnen er gewoon niet met z'n allen in", zegt woordvoerder Mirjam van Zuilen van het Adrz. Veel patiënten krijgen daarom een telefonisch consult met hun specialist.

Wachtkamers zijn aangepast (foto: Omroep Zeeland)

Alle zes de operatiekamers zijn weer in gebruik. Wachtlijsten voor operaties worden langzaam weggewerkt. "Het terug opschalen van de reguliere zorg is net zo'n ingewikkelde operatie als het opschalen van Covid-zorg en de IC's", aldus Mirjam van Zuilen.

ZorgSaam op bijna zestig procent

ZorgSaam in Terneuzen zegt dat de reguliere zorg tot bijna zestig procent is opgeschroefd. Ook hier is het een grote puzzel hoe je op een veilige manier zoveel mogelijk patiënten kunt ontvangen en behandelen. Het ziekenhuis wil na de zomer tachtig procent van de reguliere patiënten in het ziekenhuis ontvangen. Het ziekenhuis in Terneuzen denkt dat het lastig wordt om snel de honderd procent te halen, omdat het dan lastig is om anderhalve meter afstand te houden.

Alle patiënten gaan door de 'triage' en worden uitgebreid gecheckt op verkoudheidsklachten (foto: Omroep Zeeland)

Patiënten met ernstige klachten konden de afgelopen maanden wel terecht bij de specialisten. Hun behandelingen zijn zo veel mogelijk doorgegaan. Aan de hand van landelijke adviezen hebben artsen moeten beslissen wie voorrang kreeg en wie nog even moest wachten. Patiënten met mildere klachten kregen een telefonisch consult.

Niet ongerust over kwaliteit zorg

Nog steeds krijgen veel patiënten een telefoontje van hun arts. De ziekenhuizen kunnen per slot van rekening nog niet iedereen ontvangen. "De kwaliteit van de zorg is misschien wel iets gedaald, maar is nog steeds goed te noemen", zegt chirurg Gijs de Klerk van het Adrz.

Het ziekenhuis is veiliger is dan de supermarkt" Gijs de Klerk, chirurg Adrz

Hij is niet bezorgd dat patiënten en medewerkers elkaar besmetten: "Het ziekenhuis is veiliger dan de supermarkt, als je ziet welke voorzorgsmaatregelen er zijn getroffen." Zijn patiënten raakt hij weer gewoon aan, als dat nodig is. "Je wilt toch goed je werk doen en een lichamelijk onderzoek hoort daar in veel gevallen bij."

Wel zorgen over kankerpatiënten

Zorgen zijn er over de uitgestelde bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en darmkanker. Die hebben drie maanden stilgelegen. Ook zijn er minder mensen met klachten naar de huisarts gegaan. Oncologen vrezen dat hierdoor een aantal patiënten met te veel vertraging aan hun behandeling begint.

De al bij de specialisten bekende kankerpatiënten hebben hun lopende behandeling zoveel mogelijk kunnen voortzetten. Ook de mamapoli's, waar vrouwen onderzocht worden op borstkanker, hebben net zoveel vrouwen als altijd kunnen onderzoeken.

Chirurg Gijs de Klerk met patiënte (foto: Omroep Zeeland)

De verwachting is, dat de ziekenhuizen het hele verdere jaar niet aan de honderd procent gaan komen. Medisch specialisten zullen een deel van de patiënten telefonisch blijven spreken.

Lees ook: