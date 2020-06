2,5 jaar cel voor dodelijke aanrijding in nieuwjaarsnacht

Verwrongen fiets na dodelijke aanrijding in de Sottegemstraat in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

De rechtbank rekent het de man extra aan dat hij blijft ontkennen iets met het dodelijk ongeluk te maken te hebben gehad. De veroordeelde Pool was samen met zijn tolk aanwezig bij de uitspraak, net als de nabestaanden van het slachtoffer. De ouders waren geëmotioneerd na de uitspraak, de Pool schudde alleen zijn hoofd.

Auto over de kop

Kort na het dodelijk ongeluk met de fietser, vloog een auto met de Pool uit de bocht op de Burgemeester van Woelderenlaan, twee kilometer verderop. Hij zou volgens het OM, in een onverzekerde en niet gekeurde auto, veel te hard hebben gereden. Meerdere getuigen zagen een auto hard door de bebouwde kom van Vlissingen rijden. De auto reed half op de verkeerde weghelft en nam de rotonde aan de verkeerde kant. De auto ging over de kop en belandde in de bosjes.

Getuigen troffen een lege auto aan, terwijl de verdachte vijftien meter verderop zwaargewond lag. Het Openbaar Ministerie zegt dat de verdachte zowel bij het dodelijk ongeluk als het eenzijdig ongeluk betrokken was. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat glas van de auto die op de Van Woelderenlaan uit de bocht vloog, overeenkwam met glassporen die in de Sottegemstraat waren gevonden. De officier van justitie wees de Pool eerder op camerabeelden waarop te zien is dat hij in de bewuste auto stapt en wegrijdt. Slippers die hij aanhad, werden later in de gecrashte auto gevonden.

Lees ook: