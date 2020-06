Wat is het verschil tussen Middelburg-Noord en Oud-Sabbinge?

Bewolkte dag in Oud-Sabbinge (foto: Google Maps)

Dat blijkt uit een inventarisatie van het CBS van alle particuliere zonnepanelen in ons land. Voor dit onderzoek heeft het CBS onder meer gekeken naar de belastingaangiften (je kunt namelijk de btw van de aanschaf en de installatie van zonnepanelen terugkrijgen) en subsidieregelingen.

Top drie

Middelburg-Noord, de wijk Lammerenburg in Vlissingen (op 2) en Lamswaarde (op 3) vormen samen de Top 3 van Zeeland. In Middelburg-Noord wonen ruim 3.100 mensen die samen 843 installaties bezitten (één installatie bestaat uit meerdere zonnepanelen, soms maar zes, soms meer dan dertig), goed voor een vermogen van 2.485 kilowatt, dat wil zeggen 790 kilowatt per duizend inwoners.

Door de vele zonuren leveren zonnepanelen in Zeeland relatief veel op (foto: Omroep Zeeland)

Helemaal onderaan de ranglijst staat het drietal Eindewege (63 kilowatt per inwoner), het centrum van Middelburg (39 kilowatt) en Oud-Sabbinge (37 kilowatt per 1.000 inwoners).

Kaart

Bekijk op de kaart van Zeeland in hoeverre de particulieren in jouw wijk of dorp profiteren van zonne-energie. In de cijfers zijn de bedrijfsmatige installaties niet opgenomen.

In verhouding tot de rest van Nederland profiteren Zeeuwse particulieren volop van de zon. Per 1.000 Zeeuwen ligt of staat hier 232 kilowatt vermogen op de daken. In Nederland als geheel is het gemiddelde vermogen maar 134 kilowatt per duizend inwoners.

Zonnig

Dat zegt niet alles over het daadwerkelijke profijt dat we in deze provincie hebben van de zon. Het aantal zonuren en de temperatuur spelen ook een rol bij de productie van elektriciteit. Maar omdat Zeeland samen met Noord-Holland de zonnigste provincie van ons land is, zal het rendement voor de Zeeuwen beter zijn dan in de rest van het land.