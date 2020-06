Lokale overheden moeten ingrijpen in Zeeuwse hotelmarkt

Een Zeeuws hotel (foto: ANP)

Volgens de onderzoekers is er wel ruimte voor nieuwe hotelkamers in Zeeland. Maar door de geplande bouw van 1.000 kamers wordt deze ruimte overschreden. Voor een gezonde toekomst van de hotelmarkt geeft het onderzoek aan dat de samenwerking tussen ondernemers, overheid en andere belanghebbenden moet verbeteren. Op dit moment mogen gemeenten zelf inschatten of ze meer hotelkamers willen in de gemeente.

Invloed van de overheid

Volgens de onderzoekers moet de overheid meer een vinger aan de pols houden als het gaat over de plannen voor hotelcapaciteit. Als de planning doorgaat komt er een scheefgroei in het aantal klanten en hotelkamers en daar zou de overheid sturing op moeten aanbrengen, staat in het onderzoek.

Het Badhotel in Domburg (foto: ANP)

Op dit moment bestaan er 28 verschillende plannen om hotels uit te breiden of nieuwe hotels te bouwen. Volgens het rapport is dat aantal te hoog en heeft dat negatieve gevolgen voor de prijzen en het toekomstperspectief van de hotelsector. En die toekomst ziet er voor een deel van de hotels toch al niet rooskleurig uit.

Weinig toekomst

De onderzoekers concluderen dat vijftien procent van de hotels op dit moment geen toekomst hebben. Ze bieden te weinig kwaliteit en hebben weinig toekomstperspectief. Ze dreigen het contact met de markt te verliezen. Volgens het rapport zitten ze 'stuck in the middle' of is het vergane glorie. De verwachting is dat het aantal hotels in deze categorie stijgt door de coronacrisis. Ook de kwaliteit en het perspectief van gezonde hotels wordt daardoor aangetast.