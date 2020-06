Brief Visser over nieuwe commotie over afblazen marinierskazerne

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (VVD) tijdens het Tweede Kamerdebat (foto: Omroep Zeeland)

Onderzoeksjournalisten van De Volkskrant stelden zaterdag dat Visser de Kamer in het debat over de marinierskazerne van 20 februari niet goed heeft geïnformeerd. Al medio 2018 stelde Visser een gezant aan om te kijken of een andere locatie dan Vlissingen mogelijk was. Een deel van het Korps Mariniers zag de verhuizing naar Zeeland namelijk totaal niet zitten. Eerder had Visser gezegd dat het formele onderzoek naar een andere locatie pas in mei 2019 startte.

Verkennen

In de brief die de staatssecretaris vandaag naar de Kamer stuurt stelt Visser dat zij in februari de Kamer 'op hoofdlijnen' het proces tussen het voorjaar 2018 en begin 2020 heeft toegelicht. Visser schrijft dat zij op 10 mei 2018 aan oud-bewindsman Co Verdaas heeft gevraagd de mogelijkheid te verkennen om de marinierskazerne in Doorn te houden. "Hij heeft op 6 juni 2018 hierover een terugkoppeling gegeven en dit is op 1 oktober 2018 besproken met bestuurders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht", aldus Visser.

Fout

Ook schrijft de staatssecretaris dat zij in het najaar van 2018 een informeel overleg heeft gehad met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam om speciale eenheden in die stad te vestigen. Hier is in het debat een fout gemaakt, blijkt uit de brief van de staatssecretaris: "In het debat van 20 februari jl. is abusievelijk 'het najaar van 2019' in plaats van 'het najaar van 2018' genoemd als periode waarin dit gesprek met Rotterdam plaatsvond. Helaas was ik mij niet eerder van deze verspreking bewust." Visser vindt dat uit de rest van haar betoog op 20 februari valt op te maken dat zij wel degelijk 2018 heeft bedoeld.

Minister betrokken bij proces

Visser herhaalt in haar brief de excuses die zij al in februari maakte. Zij vindt dat ze zich te veel heeft gericht op de inhoudelijke afwegingen en te laat haar twijfels over de verhuizing naar Vlissingen heeft gedeeld met de Tweede Kamer en met Zeeland. Ook stelt zij dat minister Ank Bijleveld van Defensie bij 'het gehele proces' betrokken is geweest. Tot nu toe leek het erop dat Visser vooral alleen handelde als het ging over de verhuizing van de marinierskazerne.