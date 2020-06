Verdachte dodelijk ongeluk Axel ook verdacht van beroving

Bij een eenzijdig ongeluk op de Hulsterseweg in Axel overleed een 18-jarige vrouw (foto: Omroep Zeeland)

De man reed op 20 februari 2017 rond 12.30 uur met twee jonge vrouwen in de auto op de Hulsterseweg in Axel. De weg was nat en had wegversmallingen. De man verloor de controle over het voertuig en botste tegen een boom. Een 18-jarige vrouw die achterin zat, overleed. Een andere 18-jarige vrouw raakte zwaargewond en moest in het ziekenhuis worden behandeld. De man werd verhoord door de politie en vrijgelaten. De man wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop.

Volgens de raadsvrouw van de verdachte gaat het om een vervelend noodlottig ongeluk. De snelheid van de auto was volgens haar niet onverantwoord. Daarnaast zegt ze dat het niet zeker is dat haar cliënt achter het stuur zat op het moment van het ongeluk, ook al verklaart hij dat zelf. Volgens haar hebben anderen verklaard dat dit niet zo is. Daarom eist ze dus vrijspraak.

De verdachte leek onverschillig in de rechtbank te zitten. Daar sprak de rechter hem op aan. "U bent wellicht zenuwachtig, maar het gaat hier niet over een winkeldiefstal, het gaat om de dood van een jonge vrouw en de nabestaanden zijn hier ook." De Hulstenaar zegt alleen de vrouw die naast hem zat te kennen, de vrouw achterin kende hij naar eigen zeggen niet.

Verschillende lezingen over wie achter stuur zat

Op de dag van het ongeluk reed ook de vrouw die naast de verdachte zat een stukje. Daar is een digitale opname van. De verdachte zegt dat hij tijdens de botsing tegen de boom achter het stuur zat. "In de chicane verloor ik de macht over het stuur", zei hij tegen de rechter. Volgens een getuige zou de verdachte net na het ongeluk hebben gezegd dat hij niet achter het stuur zat. De officier van justitie is ervan overtuigd dat de man reed. Verschillende getuigen zagen de vrouw op de bijrijdersstoel zitten na het ongeluk.

De familie van het slachtoffer was emotioneel in de rechtbank. "Het moet duidelijk worden wie gereden heeft, het verlies is ondragelijk. Wij hebben levenslang gekregen door dit verlies." De verdachte zegt het ook zwaar te hebben. "Ik moet er elke dag aan denken aan wat ik heb gezien en heb meegemaakt."

Verdachte ook betrokken bij vechtpartij

Begin dit jaar was de verdachte betrokken bij een vechtpartij. Hij zegt uit zelfverdediging te hebben geslagen. "Ik sprong tussen een ruzie, kreeg een klap op mijn achterhoofd en deelde 2-3 klappen uit." Desondanks wordt hij verdacht van een beroving en mishandeling en daarvoor eiste het OM dus ook nog een schadevergoeding.

