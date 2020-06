Het was een wild idee om ondernemers te helpen: 120 zelfstandigen zochten hulp

(foto: Omroep Zeeland)

Vandaag is er taart, die wordt gebracht door gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "Om als organisatie, met de experts en ondernemers te vieren dat we dit mogelijk hebben gemaakt in deze tijd", zegt de directeur.



Ondernemers die zich aanmelden voor het programma krijgen begeleiding van financieel experts en business coaches. Zij kijken naar de huidige situatie, welke financiële mogelijkheden er zijn en maken samen met de ondernemer een plan voor de toekomst. Om de schade van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken.

Elke week zit een team met twee experts en vier tot zes ondernemers, samen. Dat gebeurt online. "Er zijn WhatsApp-groepen ontstaan buiten de bijeenkomsten om en ondernemers vonden bij elkaar ook veel steun. Dat was mooi om te zien", zegt Lugtenburg.

Ondernemers die geld zoeken en ondernemers die kansen zien

Inmiddels ziet Lugtenburg ook een tweedeling in de groep ondernemers ontstaan. "Grofweg de helft is op zoek naar geld om deze periode door te komen. Een ander deel heeft nog een kleine omzetstroom of een buffer en wil kijken hoe ze in en na deze tijd verder kunnen groeien. "Kansenzoekers noem ik dat, zij willen echt kijken hoe ze op deze tijd kunnen inspelen."



Toch lukt het niet altijd om iedereen te helpen. Als de experts zien dat de situatie zo nijpend is, bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement, dan wordt de ondernemer doorverwezen naar andere instanties. "Dat zorgt er wel voor dat je mensen soms een moeilijke keuze laat maken, maar je wilt ze behoeden voor erger."

Wat Lugtenberg vooral is bijgebleven van de afgelopen weken is dat de ondernemers het programma waarderen. "Ze hebben allemaal zoiets van: samen moeten we er iets van maken." Vandaag dus taart om even stil te staan bij het succes van het programma. Dat betekent overigens niet dat het programma ophoudt. Ze gaan net zo lang door als nodig is. "We koersen wel een beetje af op eind van de zomer. De piek met aanmeldingen is geweest, maar wie hulp nodig heeft kan het krijgen."

