De restaurants in Hongkong van Marie-Paule uit Axel lopen weer vol

Marie Paule geflankeerd door haar vriendinnen Tineke Struye (links) en Valerie de Cock (foto: Marie_Paule Herman)

Marie-Paule Herman komt uit Axel. Ruim zeven jaar geleden vertrok ze naar Hongkong. Daar maakt ze voor de restaurantketen waarvoor ze werk wijnprogramma's. "Maar het werk op de vloer is ook erg leuk, om wijnadviezen te geven aan gasten en zo", laat ze weten.

En wat dat laatste betreft heeft ze vandaag een goede dag gehad, want het was lekker druk in het restaurant. Op het moment dat we haar spreken is het in Hongkong al 22.30 uur en loopt het werk op zijn eind. "Het is een goede avond geweest. Er zitten nog gasten, maar mijn borreltje staat al klaar."

Marie-Paule is in de restaurants van haar werkgever verantwoordelijk voor de wijnprogramma's (foto: Marie-Paule Herman)

Dat is volgens haar een opvallend verschil met Nederland. "De regels zijn hier nog niet versoepeld, maar het gewone leven is teruggekeerd. In Nederland mag een restaurant maar dertig couverts draaien. In mijn restaurant waren dat er vandaag 160." Toch heeft de coronacrisis zijn tol geëist. Van de acht restaurants die de restaurantgroep Maximal Concepts, haar werkgever, had, zijn er vijf gesloten.

Protesten buiten op straat

En buiten op straat is het door protesten nog lang niet normaal. Zo werd ze gisteravond door de politie nog geadviseerd om niet naar haar restaurant te gaan, omdat het in de buurt dreigde te escaleren. "Eng", noemt ze de situatie op straat met al die politie met geweren en makers op. Maar verder wil Marie-Paule daar niets over kwijt. "Uitspraken daarover kunnen tegen je misbruikt worden.

Eén ding vindt ze nog steeds heel jammer: "We mogen nog steeds niet dansen, behalve dan zittend op een barkruk!"