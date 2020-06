Flinke daling goederenoverslag North Sea Port

Minder schepen en minder overslag in havenbedrijf North Sea Port (foto: Omroep Zeeland)

De directie van het havenbedrijf maakt wel direct een kanttekening bij de cijfers. "Mei 2019 was dan ook een topmaand in een recordjaar." Maar dat de impact van de coronacrisis groot is wordt erkend. "Die hakt er in de maand mei heftig in", aldus de directie in een overzicht. En voor de rest van het jaar wordt geen verbetering voorzien: "North Sea Port verwacht dat de impact van de coronacrisis zich in de komende maanden nog verder zal laten voelen."

Wat betreft de zeevaart daalde het aantal schepen dat een van de havens aandeed tot 691. Dat zijn er 182 minder dan in mei vorig jaar. Die schepen waren goed voor 5,3 miljoen ton aan goederen, dat is 1,6 miljoen ton minder dan een jaar geleden.

Tien procent achteruitgang in eerste vijf maanden

Kijken we naar de eerste vijf maanden van dit jaar, dan is het resultaat ook slechter dan in 2019. In totaal werd in het Zeeuws-Gentse havenbedrijf 27,5 miljoen ton goederen overgeslagen. Dat is 2,75 miljoen ton (negen procent) minder dan in de eerste vijf maanden van 2019.

De achteruitgang komt niet onverwacht. Directeur Daan Schalck liet in april weten rekening te houden met een achteruitgang van tien procent dit jaar. Met name in het tweede kwartaal zou de coronacrisis zich volgens hem laten gelden bij het havenbedrijf.

Achteruitgang binnenvaart nog groter

In de havens van North Sea Port kwamen er in mei ook minder binnenvaartschepen binnen dan vorig jaar mei. De 3.257 binnenvaartschepen betekenen een achteruitgang van 26 procent. De goederenoverslag via binnenvaart ging er in mei 28 procent op achteruit in vergelijking met vorig jaar.

