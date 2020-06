Deze jonge miljonair begon zijn carrière in Breskens

Wie zijn naam googled, komt er al gauw achter dat Laurens Simonse zijn zaken goed op orde heeft. Hij stond in de Quote Top 100 van jonge miljonairs, hij was de jongste student die afstudeerde van het hbo (19 jaar) en zit nu in de directie van het succesvolle softwarebedrijf Team Rockstars IT met locaties in Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch.

Grote tegenslagen

Maar het ging niet altijd van een leien dakje. "Ik was negentien jaar toen ik de voorloper van mijn huidige bedrijf begon. Dat ging de eerste jaren heel slecht en ik moest geld lenen van de bank, van mijn ouders en opa en oma. Toen de crisis kwam moest ik collega's ontslaan waar ik altijd als vrienden mee heb gewerkt. Dat was een grote tegenslag."

Dan haalde ik frikandellen en bier voor iedereen en mocht ik het wisselgeld houden. Ik kwam altijd met meer geld thuis dan dat ik heen ging." Laurens Simonse

Simonse is positief ingesteld en kwam, ondanks de tegenslag, er met zijn bedrijf weer bovenop. "Ik lijd aan chronische zelfoverschatting en denk al snel; we gaan het omdraaien, oppakken en weer succesvol maken. Over het algemeen lukt dat ook."

Die nuchterheid heeft hij opgedaan in het dorp waar hij opgroeide, Breskens. In zijn jeugd was hij het hele weekend te vinden rond het voetbalveld. "Dan haalde ik frikandellen en bier voor iedereen en mocht ik het wisselgeld houden. Ik kwam altijd met meer geld thuis dan dat ik er heen ging. Ik heb uit die tijd meegekregen dat als je je dienstbaar opstelt en dingen voor andere mensen doet, je daar ook voor beloond wordt."

Laurens Simonse leerde ondernemen in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Later ging hij feesten organiseren in discotheek de Ploeg in Groede. "Per avond waren er zo'n 500 jongeren. De meest populaire jongens en meisjes van het Zwincollege in Oostburg liet ik reclame voor mij maken. De influencers van die tijd."

Zeeuwse Pioniersprijs

Simonse is nog altijd een graag geziene gast in Zeeland. Eerder dit jaar reikte hij nog de Zeeuwse Pioniersprijs uit. Ook geeft hij lezingen, zoals bij een netwerkavond van Zeeland Business in februari van dit jaar. Privé is hij ook nog regelmatig in de provincie te vinden, ondanks dat zijn uitvalbasis nu Den Bosch is.