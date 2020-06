'Waarom mag je wel in een vliegtuig kruipen maar niet in een luchtballon?'

Door de uitbraak van het coronavirus ligt de ballonvaart al maanden stil. Een bittere pil volgens Jan Hoogstrate van Jahoo ballonvaarten in Clinge. "We maken alleen maar kosten, want er komt niks binnen. Gelukkig werk ik er nog bij en verhuur ik wat springkussens, maar de ballonvaarten liggen helemaal stil."

Belgen mogen wel

Dat de regels net over de grens in België anders zijn, steekt hem ook. "In België mag er weer gevlogen worden. Daar mogen ze met maximaal tien mensen in een mand. Wel met bescherming zoals mondkapjes. Waarom mag dat bij ons niet? Je mag wel in een vliegtuig kruipen of met de trein, en niet mee met een luchtballon."

Lange winter

Nederland telt ongeveer 230 ballonvaarders. Voor hen start het vaarseizoen doorgaans in april, maar dit voorjaar bleven de luchtballonnen aan de grond. "Dit is het seizoen waarin we geld moeten verdienen, want in de winter gaan we niet de lucht in", zegt Hoogstrate. "Ik hoop dat we snel weer aan de gang mogen, want anders wordt het een lange winter voor ons."

Jan Hoogstrate: