Goedemorgen! Veel waternieuws vandaag en staatssecretaris voelt wellicht nattigheid

De HMM Algeciras in de haven van Rotterdam (foto: Erik Zalm)

Een warmer welkom is er ongetwijfeld voor het grootste containerschip ter wereld. Dat is vanuit Hamburg onderweg naar Antwerpen en vaart naar verwachting vanmiddag de Westerschelde op. De HMM (Hyundai Merchant Marine) Algeciras is 400 meter lang en 61 meter breed. Het staat bekend als het grootste containerschip omdat er op het schip plek is voor maar liefst 23.964 standaardcontainers (TEU). Om een indruk te krijgen hoe groot dit allemaal is even hier klikken en het filmpje bekijken.

Een deel van de hoogaarzensteiger in Veere. (foto: Omroep Zeeland)

Dichter bij huis zijn het vooral maritieme zaken die opvallen. Zo wordt de oude Hoogaarzensteiger in Veere gerenoveerd. Het werk aan de steiger is al begonnen en de verwachting is dat de klus half juli geklaard is. De steiger stamt uit de jaren vijftig en is toe aan een grondige herstelbeurt.

In de haven van Tholen is ook gewerkt, of liever gezegd: voor de haven van Tholen. Op het keermiddel, dat de mensen in het achterliggende Waterfront moet behoeden voor te hoge waterstanden, is het cameratoezicht in werking gesteld en de rolbrug doet het ook weer. Het cameratoezicht moet een eind maken aan de vernielingen, waardoor de kering regelmatig defect was.

Ballonvaarders zijn vol onbegrip

De haven van Tholen was door de werkzaamheden een dag niet bereikbaar voor schepen. Voor ballonvaarders duurt het allemaal veel langer dan een dag. Door de coronacrisis mogen ze al maanden niet varen en dat betekent geen inkomsten. Hun beroepsvereniging KNVv heeft een protocol geschreven en hoopten daarmee op toestemming om op te mogen stijgen. Maar de ballonvaarders kregen dat niet in Den Haag en ze snappen daar niets van.

Klaprozen in de berm bij Zoutelande (foto: Ria Brasser)

Het weer:

Vanochtend is er veel bewolking en plaatselijk valt nog wat regen of motregen. Vanmiddag is er eerst ook veel bewolking met kans op een bui, later is er af en toe zon. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden.



Morgen is er een oostenwind en daarmee wordt het 's middags 24 tot 26 graden, maar later op de dag is er kans op enkele buien. Zaterdag is de kans op buien groter en dan is er ook kans op onweer, maar het is zaterdag wel warm met maxima rond de 26 graden.