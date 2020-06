Minder uitstroom mariniers na afblazen verhuizing marinierskazerne

Mariniers tijdens een training in Doorn. (foto: ANP)

In 2018, toen de uitstroom het hoogst was sinds 2010, namen 76 mariniers in de eerste vijf maanden van het jaar afscheid. Dat leidde ertoe dat een eenheid, een zogeheten 'Raiding Squadron', tijdelijk stilgelegd moest worden vanwege personeelstekort. Uit een eerdere enquête bleek dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen een belangrijke reden was voor veel van de mariniers om te vertrekken.

Verband

Een woordvoerder van Defensie zegt tegen RTV Utrecht dat hij vermoedt dat er een verband is tussen de lagere uitstroom en het niet doorgaan van de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen. Hij houdt daarbij wel nog een slag om de arm, omdat het nog maar om een periode van vijf maanden gaat.

De verhuizing naar Vlissingen was in februari definitief van de baan. In plaats van naar Vlissingen gaat de kazerne nu vanuit Doorn naar Nieuw-Milligen, bij Apeldoorn. Naast de leegloop bij de elitetroepen bij een verhuizing naar Vlissingen noemde het kabinet de vrees voor financiële tegenvallers als reden voor dit besluit.

Schadevergoeding

Sinds het besluit in 2012 om de kazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen heeft Zeeland intussen miljoenen geïnvesteerd, onder meer in het bouwklaar maken van de locatie in Vlissingen. De provincie eist daarom 53 miljoen euro schadevergoeding.

Speciaal adviseur Bernard Wientjes bemiddelt tussen het Rijk en Zeeland over de compensatie voor het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Om Zeeland economisch te versterken zouden er een zwaarbeveiligde gevangenis, een extra beveiligde rechtbank en een expertisecentrum voor georganiseerde criminaliteit naar onze provincie moeten komen.

