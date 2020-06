65 jaar geleden: De 'vergeten' heropening van de Lange Jan

Het viel het Middelburgse echtpaar Jan en Mien Steenaard op dat er afgelopen 17 mei niet werd stilgestaan bij het feit dat het 80 jaar geleden was dat een felle brand alles verwoestte in de binnenstad. Zij maakten allebei dat moment min of meer bewust mee.

Oorlogsgeweld

Jan was als 10-jarige jongen met zijn familie vanuit Vlissingen gevlucht naar een boer in Serooskerke en vanaf het erf van de boerderij zag hij Middelburg branden en de grote toren instorten. Het was niet zijn eerste kennismaking met het brute oorlogsgeweld. Een paar dagen eerder was op een steenworp van zijn ouderlijk huis een Frans vliegtuig neergestort.

Mien was net vijf jaar en woonde aan de Veerseweg in Middelburg. Zij zegt dat ze wel meekreeg dat er brand was, maar ze vond het interessanter dat de buurman in zijn pyjama buiten stond. "Ik was een kind, dan kijk je anders tegen dingen aan."

Jan en Mien Steenaard kijken naar de Lange jan (foto: Omroep Zeeland)

De aanblik van de verwoesting deed Jan veel. Hij had bij het vliegtuigongeluk in Vlissingen al dingen gezien die eigenlijk voor een jongen van zijn leven ongeschikt waren. "Ik zag een helm met nog iets er in." Ook zag hij omgekomen mensen in Middelburg.

Mien bleef de totale verwoesting bij. "Mijn vader nam me mee naar de stad. We liepen tussen het puin en sommige stukken waren totaal verdwenen."

Lange Jan in opbouw 1948 (foto: Zeeuws Archief)

Allebei de Steenaards volgden de wederopbouw van Middelburg en de Lange Jan op hun eigen manier. Jan reed met de tram van Vlissingen naar Middelburg om daar naar school te gaan en zag zo de toren langzaam herbouwd worden.

Genummerde brokstukken

Mien liep vaak met haar vader over het Abdijplein. Daar lagen allerlei brokstukken met nummer en werd er door vele werklieden gebikt en gesjouwd. Toen ze naar de HBS ging, werden er regelmatig tekenlessen besteed aan het werk aan de Lange Jan en het stadhuis.

Lange Jan in de steigers (foto: Zeeuws Archief)

Van het feestje voor de heropening hebben ze niets meegekregen. "Daar hadden ze wel wat meer aandacht aan kunnen besteden", vindt Mien. Ook kijkt ze ervan op dat er geen boek is gemaakt over de restauratie.

Geen foto van feestje

Er is inderdaad weinig te vinden over de restauratie en de heropening. De PZC besteedde er op 13 juni 1955 een bericht aan waarin staat dat er 300 genodigden waren bij de heropening. Maar blijkbaar was het nieuwsfeit niet eens een foto waard.