Agent 'voelde woede opborrelen' na ernstig ongeluk Vlissingen

Ongeluk Van Woelderenlaan, Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur op de kruising van de Burgemeester van Woelderenlaan met de Paauwenburgweg. Een 27-jarige automobilist uit Rotterdam reed tegen een andere auto en de vrouw in de rolstoel. Een omstander heeft eerste hulp verleend aan het slachtoffer in de rolstoel, een 42-jarige vrouw uit Vlissingen.

'Een immense ravage'

Toen agenten op de plek van de aanrijding kwamen zagen zij twee zwaar beschadigde auto's en een zwaar beschadigde rolstoel op straat liggen. De motoragent schrijft op Facebook dat dit soort incidenten je niet in de koude kleren gaan zitten. "Als ik daar samen met een ambulance ter plaatse kom, treffen wij een immense ravage aan. Dan zie ik het slachtoffer liggen waarover geen twijfel bestaat: ze is zeer ernstig gewond."

"Toen voor mij de toedracht duidelijk werd en daarbij opgeteld de houding van de verdachte, voelde ik een hoop woede in mij omhoog kruipen. Maar ja, er wordt van ons verwacht dat we professioneel blijven. Nou ik kan je vertellen, dat het in zulke situaties heel erg moeilijk kan zijn", schrijft de agent op Facebook.

'Nog vastberadener'

De agent beschrijft hoe die boosheid werd omgezet in iets positiefs. "Dan maar die boosheid omzetten in wilskracht, want hierdoor word ik nog vastberadener om de onderste steen boven te krijgen. Uiteindelijk hebben wij met z'n allen, zoals de collega's van de ambulancedienst, het mobiel medisch team en wij van de politie alles gedaan om het leven te redden van het slachtoffer en de toedracht duidelijk te krijgen."

Over hoe het nu gaat met de 42-jarige Vlissingse is niets bekendgemaakt. De politie laat wel weten dat haar familie meteen in kennis is gesteld over het ongeluk. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en is nog op zoek naar getuigen.

Lees ook: