Man in Middelburg aangehouden in onderzoek naar gewelddadige dood Belgische loodgieter

Zoektocht naar delen van lijk in Schelde-Rijnkanaal (foto: HV Zeeland)

Voor dezelfde feiten werd eergisteren ook al een 42-jarige vrouw uit Bergen op Zoom gearresteerd. De politie heeft in deze zaak tot nu toe acht arrestaties verricht. Naast de 23-jarige man en de 42-jarige vrouw uit Bergen op Zoom zitten nog drie verdachten in voorarrest, het gaat om twee 40-jarige vrouwen en een 31-jarige man.

Johan van der Heyden verdween in juni vorig jaar. Op zondag 2 juni 2019 verliet hij rond 20.30 uur zijn woning in het Belgische Lint. Sindsdien werd niets meer van de 57-jarige Belg vernomen. Een rechercheteam in Nederland verrichtte in samenwerking met Belgische collega's uitgebreid onderzoek.

Geweld

De politie gaat ervan uit dat Van der Heyden door geweld om het leven is gebracht. In januari werd een speciekuip opgehaald uit het Schelde-Rijnkanaal bij Oud-Vossemeer. In de kuip bleek het in stukken gezaagde lichaam van Van der Heyden te zitten. Ook werd in maart door duikers een kettingzaag in het Bergsche Water bij Steenbergen gevonden.

De politie doet op het Schelderijnkanaal onderzoek naar de vermissing van Johan van der Heyden (foto: Politie)

De politie laat weten dat het onderzoek naar de moord op Van der Heyden nog gaande is. Eerder meldde de politie al dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.