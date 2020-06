Zanddijk van en naar Yerseke wordt verbreed

Twee vrachtwagens passeren elkaar op de Zanddijk bij Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

De Zanddijk-Molendijk tussen Yerseke en de A58 (de N673) is al jaren een gevaarlijke weg waar veel ongelukken gebeuren. Net als eerder de gemeente Reimerswaal kiest het dagelijks provinciebestuur nu ook voor verbreding en aanpassing om de weg veiliger te maken. Als Provinciale Staten akkoord gaan zal het werk worden uitgevoerd in twee fases. Naar verwachting gaat de eerste spa in 2022 de grond in.

Tijd pakken voor fase 2

Bij de eerste fase wordt het deel van de weg aangepakt waar alle partijen het over eens zijn. Zo wordt de rotonde bij bedrijventerrein Nishoek veranderd in een turborotonde en worden bij bedrijventerrein Olzendepolder vrachtverkeer en personenauto's gesplitst. Het deel ertussen is nog ene bespreekstuk, omdat daar meerdere aanwonenden waarschijnlijk hun huis kwijt gaan raken.

De provincie wil met die aanwonenden in gesprek om te kijken of het ontwerp hier en daar wat moet worden aangepast of verschoven om het meer mensen naar hun zin te maken. Maar dat er mensen hun huis uit moeten is duidelijk. De weg moet worden verbreed en voor iedere extra meter wegdek, krijgt de Zanddijk er onderaan vier meter bij. Aanwonenden hebben al laten weten zich te gaan verzetten.

Blij met de keuze

Als straks de weg is aangepast hoopt gedeputeerde Harry van der Maas dat er een einde komt aan de reeks ongelukken en bijna-ongelukken op de smalle, drukke en bochtige dijk. "De verkeersproblematiek op de Zanddijk-Molendijk vraagt al jaren om opgelost te worden. Na veel gesprekken met allerlei belanghebbende partijen ben ik blij dat we kiezen voor een duurzame aanpak waardoor de verkeersveiligheid en de doorstroming fors verbeterd worden. Door het werk op te delen kunnen we voortvarend aan de slag."

