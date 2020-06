Fles whisky voor Vlissinger die nog een reuzenberenklauw weet te vinden

Deze fles whisky is voor de Vlissinger die nog een reuzenberenklauw weet te vinden in het Westduinpark (foto: Stichting VanWoelderenPark)

De initiatiefnemer voor deze prijs is de voorzitter van de stichting, Jean-Marie van Isacker. Toen hij vorig jaar zomer van Middelburg naar Vlissingen verhuisde, ergerde hij zich al aan de woekerende reuzenberenklauwen en enkele maanden geleden besloot hij om met meerdere vrijwilligers die het park ook een warm hart toedragen het heft van de spade in eigen handen.

'Steeds kleiner'

Samen patrouilleren ze met de spa in de hand door het park op zoek naar de invasieve exoot, om de exemplaren die ze vinden zoveel mogelijk met wortels en al te verwijderen. "En dat begint te lukken, de exemplaren die we vinden zijn steeds kleiner. Het lijkt erop dat we binnenkort kunnen zeggen dat we de strijd tegen de reuzenberenklauw hebben gewonnen", aldus Van Isacker.

Hij is er dan ook vrij zeker van dat hij de fles whisky in zijn eigen drankkast kan houden, maar helemaal zeker is hij ook weer niet van zijn zaak. "Ik hoop dat dankzij deze prijs een soort speurtocht ontstaat naar reuzenberenklauwen, een beetje zoals paaseieren zoeken. En als ze dan een grote vinden dan ben ik dan wel de fles whisky kwijt, maar kunnen we wél weer één exemplaar uitgraven. Dus in feite win ik altijd!", lacht Van Isacker.

Spelregels

De spelregels zijn simpel: je moet 18 jaar of ouder zijn, want ander heb je niets aan die fles whisky, en je moet een reuzenberenklauw zien te vinden van meer dan vijftig centimeter hoog. Het gaat dus niet om de gewone berenklauw, maar echt om de reuzenberenklauw. De plant moet zich bevinden in het gebied dat wordt begrensd door de Zwanenburgweg, de voet van de duinen en de Burgemeester van Woelderenlaan. Er is ook een periode aan verbonden: de plant moet aangemeld worden (en er bij inspectie ook nog staan) tussen 1 en 7 juli.

Een fors exemplaar van de reuzenberenklauw in het Vlissingse Westduinpark (foto: Stichting VanWoelderenPark)

Van Isacker heeft niet de illusie dat als er inderdaad geen reuzenberenklauwen meer gevonden worden dat het werk dan gedaan is. "Dit is een kwestie van lange adem. Er blijven telkens weer kleine zaailingen bovenkomen en als je ook maar een klein beetje wortel laat staan, komt de plant weer terug. Maar als we samen met de buurt deze overlastgevende invasieve exoten in de gaten houden zodat we ze weghalen zodra we ze zien, dan kunnen we voorkomen dat de plant gaat woekeren."

'Samen krijgen we de reuzenberenklauw eronder'

Hij hoopt dan ook dat deze wedstrijd, gedoopt tot de VanWoelderenPark-ReuzenBerenKlauw-Prijs (VWPRBKP), zorgt voor nog meer bewustwording van omwonenden. "Want alleen samen krijgen we de reuzenberenklauw eronder."

De stichting VanWoelderenPark zet zich in voor het behoud van het Nollebos en park Westduin en probeert het park om te laten dopen tot het Van Woelderen Park, ter ere van de vroegere Vlissingse burgemeester Carel Albert van Woelderen, onder wiens bewind in in 1925 het Nollebos werd aangelegd.