De BinckBank Tour komt naar Zeeland, veel is nog onduidelijk vanwege coronacrisis

Presentatie van de plannen voor de BinckBank Tour in Zeeland met Jo-Annes de Bat, Rens Reijnierse en Jack Begijn (foto: Omroep Zeeland)

Of het evenement door mag gaan tijdens de coronacrisis, is nog onduidelijk. "Het is nu 11 juni. Het is nog ver tot september. Ieder moment zou het kunnen veranderen. Het hangt af van de regering", zegt Rens Reijnierse, wethouder van de gemeente Vlissingen.

"We zullen ons schikken naar de richtlijnen van de overheden", zegt Rob Discart van de Belgische organisator Golazo. "Dat lijkt me logisch. Wel willen we er voor klaar zijn. Daarom zijn we nu wel met de voorbereidingen bezig."

De BinckBank Tour wordt verreden van dinsdag 29 september tot en met zaterdag 3 oktober. "We moest even puzzelen en overleggen met de UCI, maar dit is voor ons een goede datum", aldus Discart.

De negentien ploegen uit de WorldTour zullen aanwezig zijn, zegt Discart. "Daarnaast mogen we nog vier wildcards uitdelen." Discart verwacht dat de toppers uit het wielerpeloton mee zullen meedoen.

Provincie promoten

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat is blij dat Vlissingen aan het routeschema is toegevoegd. "Dat is heel mooi. We kunnen de BinckBank Tour daarmee helpen en we kunnen onze provincie zo mooi promoten."

De BinckBank Tour (eerder Eneco Tour) wordt sinds 2005 verreden in Nederland en België. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI World Tour. Vorig jaar werd het eindklassement gewonnen door de Belg Laurens de Plus (Jumbo-Visma). De openingsrit van Beveren naar Hulst werd in de sprint gewonnen door de Ier Sam Bennett (BORA-hansgrohe). De wedstrijd wordt live op televisie uitgezonden.

Sam Bennett won vorig jaar in Hulst de openingsrit van de BinckBank Tour. (foto: Omroep Zeeland)

Er wordt in Vlissingen een tijdrit gereden tussen de tien en twaalf kilometer. De start is op de Nieuwendijk. "Daarna rijden de renners de Boulevard op. Vervolgens rijden ze door de duinen en via een aantal wegen komen ze dan terug bij de finish op het Stadhuisplein. Dat is de route in concept. Het staat nog niet helemaal vast", aldus Reijnierse. De tijdrit wordt 's middags verreden.

Philippine

Op donderdag 1 oktober zal de start van de derde etappe in Philippine zijn. De rit voert de renners naar het Belgische Aalter. "Ik verwacht dat de belangstelling voor die etappe groot is", zegt wethouder Jack Begijn van de gemeente Terneuzen. "Je merkt dat mensen weer behoefte hebben aan evenementen." Het peloton zal twee plaatselijke ronden rijden met een tussensprint. Daarna rijden de renners door de Sluiskiltunnel richting Zelzate.

De ploegenpresentatie van de BinckBank Tour vorig jaar in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

De BinckBank Tour begint op 29 september met de etappe Blankenberge-Ardooie. Een dag later is de tijdrit in Vlissingen. Op 1 oktober wordt er dan gestart in Philippine en koerst het peloton naar Aalter. De rest van het schema is nog niet bekend. De slotetappe staat gepland voor zaterdag 3 oktober.

Hulst

Vorig jaar kwam de BinckBank Tour ook al naar Zeeland. Toen won de Ier Sam Bennett de etappe van Beveren naar Hulst. De ploegenpresentatie werd toen ook in Hulst gehouden.

