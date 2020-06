Zeeuws-Vlaamse banenmarkt Roetsjbaan helpt jongeren nu online aan werk

Eerdere editie van Roetsjbaan, dit jaar wordt het noodgedwongen een online evenement (foto: Rootzz Zeeuws-Vlaanderen)

Het evenement wordt georganiseerd door de stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen, die zich ervoor inzet om te voorkomen dat jongeren uit de regio wegtrekken, om jongeren die zijn gaan studeren weer terug naar Zeeuws-Vlaanderen te krijgen en om jongeren uit andere delen van het land hierheen te krijgen. Dit alles omdat er in Zeeuws-Vlaanderen steeds minder jongeren te vinden zijn en de leden van de stichting dat erg jammer vinden.

'Altijd een groot succes'

"Juist net daarom is het jammer dat we door het coronavirus jongeren, studenten en young professionals niet fysiek elkaar kunnen laten ontmoeten, want dat is altijd een groot succes", zegt voorzitter Isabel Vermandel van Rootzz Zeeuws-Vlaanderen. "We merken dat het echt werkt om de jongeren enthousiast te maken voor het vinden van leuk werk in Zeeuws-Vlaanderen. Maar we gaan nu ons best doen om de jongeren en werkgevers online aan elkaar te matchen."

"Tot nu toe hebben zo'n dertig jongeren zich aangemeld", zegt bestuurslid evenementen Daphne Verhagen. Bij een eerder online evenement, een pubquiz, deden honderd jongeren mee, dus bij Roetsj Talks kunnen er zeker nog meer jongeren bij, maar Verhagen weet zeker dat dat nog wel goed komt. "We merken bij deze jongere doelgroep dat ze vaak tot het laatste moment aankijken of ze meedoen, en we merken meestal dat ze zich vaak toch op het laatste moment aanmelden."

Geen technische banenbeurs

In de media is de afgelopen jaren vooral aandacht voor het tekort in Zeeuws-Vlaanderen aan technisch geschoold personeel, maar je moet Roetsjbaan volgens Vermandel zeker niet zien als een technische banenbeurs. "Er zijn zo veel verschillende interessante werkgevers in Zeeuws-Vlaanderen, dat we ons daar niet op toespitsen. Het is dus niet zo dat we selecteren op bedrijven die technische werknemers zoeken. We proberen een mooie afspiegeling te maken van wat er hier allemaal voor prachtige banen te vinden zijn."

Deze online variant van de Roetsjbaan, Roetsj Talks, wordt gehouden op vrijdagavond 19 juni. Je kunt je nog aanmelden via roetsjbaan.nl.