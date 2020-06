KPN gaat glasvezel aanleggen in heel Terneuzen

Internetten op tablet en laptop (foto: Pixabay)

Hoe lang het project duurt, durft een woordvoerder niet te zeggen. Ze verwacht dat het wel een jaar kan duren. In augustus zijn de eerste 5.900 aansluitingen in de stad aan de beurt. Over wanneer en in welke wijken het bedrijf aan de slag gaat, wordt binnenkort bekend.

Delta glasvezel

KPN is niet de enige provider die bezig is met de aanleg van glasvezel in Zeeland. In januari is Delta ook gestart met de aanleg van het snellere internet. Middelburg, Goes en Terneuzen zijn daarbij als eerste aan de beurt. Daarmee is een investering gemoeid van 100 miljoen euro. KPN legde vorig jaar al in Tholen en Yerseke glasvezel aan. Daar ging het in totaal om 5.200 aansluitingen.

De provider is nog in overleg met gemeenten en provincie om ook in andere Zeeuwse plaatsen sneller internet aan te leggen. Welke plekken dat zijn wil de woordvoerder nog niet zeggen. "Maar het zijn zeer positieve gesprekken."

Witte vlek

De strategie die KPN nu voert voor Zeeland maakt onderdeel uit van landelijke plannen. Voor 2022 willen ze een miljoen huishoudens 'verglazen' zoals ze het zelf noemen.

Zeeland was lange tijd een witte vlek als het gaat om de uitrol van glasvezel door KPN. Volgens telecomexperts was Zeeland lange tijd niet interessant genoeg voor de provider. Nadat concurrent Delta haar kabelnetwerk volledig ging gebruiken voor het doorgeven van internet en daarmee sneller internet kon aanbieden dan via de telefoonlijn, werd KPN wakker geschud.

Lijfsbehoud

De stap van KPN wordt door de experts dan ook geduid als een stap uit 'lijfsbehoud'. "Nu Delta volop inzet op sneller internet via de kabel, moet KPN wel iets doen om die paar Zeeuwse klanten te behouden. Dus heeft KPN Zeeland ontdekt als het gaat om snel internet", zei telecomanalist David Yoshikawa hier vorig jaar al over.

