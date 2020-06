Kamerdebat over marinierskazerne, 'een vervolg op een slechte film'

Tweede Kamerdebat met staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (foto: ANP)

"Pijnlijk dat deze casus die zo veel verliezers kent opnieuw speelt", zei D66-Tweede Kamerlid Salima Belhaj tijdens het debat. Parlementariër John Kerstens van de PvdA vulde haar even later aan: "Ik had niet gedacht dat er nog een vervolg zou komen op deze slechte film."

De Kamerleden en de staatssecretaris debatteerden in de commissie Vastgoed Defensie. Door de coronamaatregelen gebeurde dat in de oude vergaderzaal van het parlement, omdat de politici daar ver genoeg uit elkaar konden zitten.

Aanleiding was artikel Volkskrant

Reden om opnieuw over de marinierskazerne in debat te gaan was een publicatie in de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Hieruit bleek dat staatssecretaris Visser medio 2018 al actief aan het zoeken was naar alternatieven, terwijl ze eerder zei dit pas in mei 2019 te hebben gedaan. In een brief aan de Tweede Kamer van gisteren gaf Visser aan dat het ging om een verspreking.

Herhaling van zetten

Voor een deel was de discussie een herhaling van het Kamerdebat van 20 februari. "De Zeeuwen voelen zich bedonderd door het kabinet. Ze zijn niet betrokken bij de twijfels. Zo gaan we niet met elkaar om in bestuurlijk Nederland," aldus CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Ook Barbara Visser herhaalde zich over het besluit om niet naar Vlissingen te gaan: "Ik heb echt met de heroverweging geworsteld."

De brief en haar eerdere optreden leverden Visser wederom kritiek op van de Tweede Kamer. "De staatssecretaris is niet eerlijk geweest. De Zeeuwen is een rotstreek geleverd en wij als Kamer zijn weer niet goed geïnformeerd," aldus Sadet Karabulut (SP). Henk Krol van de Partij voor de Toekomst sprak van een 'stapeling van blunders' en PVV'er Machiel de Graaf zei: "Het gaat gewoon niet goed."

Minister Bijleveld

In haar brief van gisteren gaf Visser aan dat defensieminister Ank Bijleveld (CDA) 'bij het gehele proces' betrokken is geweest. De Kamerleden wilden daarom nu weten wat de rol van de minister precies is geweest. "Treft de minister net zoveel blaam als de staatssecretaris?" vroeg SGP-Kamerlid Chris Stoffer zich af.

"Het is vrij gebruikelijk dat je grote politieke besluiten met elkaar deelt. Maar uiteindelijk geldt dat ik de politieke verantwoordelijkheid draag in dit dossier", antwoordde Barbara Visser hierop. Wel gaf de staatssecretaris aan dat de minister verantwoordelijk is voor algemene gang van zaken op het departement.

Visser vertelde net als in februari dat zij een 'groeiproces van twijfel' heeft doorgemaakt. Zij vindt dat zij die twijfel eerder had moeten delen met Zeeland en met de Tweede Kamer. Eerder heeft zij hiervoor excuses aangeboden. Maar Visser vindt niet dat zij de Kamer verkeerd heeft ingelicht.

Zeeland wist nergens van

Ook werd opgemerkt dat heel Nederland al wist dat er naar alternatieven werd gekeken, maar dat de Zeeuwse bestuurders blijkbaar niet op de hoogte waren. "Iedereen in bestuurlijk Nederland wist ervan behalve de Zeeuwen," aldus Sadet Karabulut. "In Zeeland hadden ze de slingers al opgehangen en de taart al klaar staan," zei Tom van den Nieuwenhuizen van GroenLinks.

Veel Kamerleden drongen vandaag in een debat met staatssecretaris Visser van Defensie nogmaals aan op een goede compensatie voor Zeeland vanwege het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Barbara Visser, die het tijdens het debat geen moment moeilijk had, zei dat de Zeeuwen goed in staat zijn om hier zelf over te onderhandelen.