Fietsenwinkel Middelburg: We zijn geen minuut dicht geweest

Stefan den Herder (foto: Omroep Zeeland)

Heb je nooit overwogen om de zaak te sluiten?

Nee, er waren de eerste weken zoveel fietsen in onderhoud, dat we werk zat hadden en daarna bleven de telefoontjes maar komen. We hebben nu twintig tot dertig aanvragen per dag voor een onderhoudsbeurt, We zitten al tot het eind van het jaar vol.

Kun je alle klanten nog steeds helpen?

Het enige probleem waar we tegenaan lopen is de ruimte in de werkplaats. Er zou eigenlijk nog een reparateur bij moeten om al het werk aan te kunnen, maar dan is de anderhalve meter grens niet haalbaar. We gaan in het najaar de werkplaats daarom ook uitbreiden, dan kunnen we ook een extra fietsenmaker aannemen.

Heb je in de winkel nog veel moeten aanpassen?

De winkel is aangepast aan de coronaregels, dat betekent dat er minder fietsen in de winkel staan om de looppaden breder te maken, je kunt dus niet alle modellen laten zien, maar de verkoop is er niet minder om.

Gedragen klanten zich anders in coronatijd?

Ik vind dat mensen zich al veel vrijer gaan bewegen in de zaak. Afstand houden blijft natuurlijk, maar het is veel minder geforceerd dan in het begin van de lockdown. De fles handgel op de balie is minder ook snel leeg, dat zegt ook wel iets.

De verkoop van nieuwe fietsen is nog nooit zo hoog geweest hoor je van iedereen in de branche.

Elk voorjaar loopt heel goed, maar de afgelopen maanden stijgt de verkoop tot ongekende hoogte, vooral de elektrische fietsen zijn niet aan te slepen.

Je hebt samen met je partner Peter Wegman de fietsenwinkel in 2015 overgenomen, maar de naam Van den Driest is gebleven?

Die naam is al meer dan 65 jaar een begrip Middelburg. De familie van den Driest zit al sinds 1919 in de fietsen, dat verdient respect!