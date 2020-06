Verkiezing afgelast, Lourens niet de beste amateurvoetbaltrainer van het jaar

Marcel Lourens coachend aan de zijlijn - archieffoto (foto: Ron Quinten)

Halverwege april bleek dat Lourens met vijf andere trainers was genomineerd voor de Rinus Michels Award in de categorie beste trainer van het amateurvoetbal van het seizoen 2019/2020. De awards zijn een initiatief van Eisma, dat het vakblad 'De Voetbaltrainer' uitgeeft, en de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON) en tussen die twee partijen botert het op dit moment niet lekker.

Na het uitbreken van de coronacrisis informeerde de VVON bij Eisma of de awards dit jaar wel uitgereikt moesten worden. Daar werd toestemming voor gegeven. De VVON nomineerde zoals gebruikelijk uit elk district één trainer. Lourens werd de afgevaardigde voor district Zuid 1.

Normaal worden de prijzen verdeeld op het jaarlijkse trainerscongres, maar vanwege de coronacrisis werd dat afgelast. Toch wilde de VVON in ieder geval de amateurtrainers belonen voor hun prestaties. Daarom werd er vorige week een online stemming gehouden. Toen de VVON opnieuw contact opnam met Eisma bleek dat ze toch geen Rinus Michels Award willen uitreiken dit jaar.

2020 is het net niet

"Er lijkt erop dat er heel veel gerommel is tussen die partijen", reageert Lourens gelaten. "Ik was al heel trots op mijn nominatie, maar 2020 lijkt wel het jaar van net niet te worden. De laatste maanden werd de competitie gestopt, promoveerden we net niet en nu gaat dit ook niet door. Al had ik niet verwacht dat ik ging winnen hoor."

Trainer Marcel Lourens van Kloetinge is blij met de periodetitel - archieffoto (foto: Ron Quinten)

"Het is heel jammer en vooral heel vervelend", zegt Lourens over de misgelopen promotie. Kloetinge kwam één doelpunt te kort om te promoveren naar de hoofdklasse. "Maar we hebben voor volgend jaar een hele goede selectie. Het is heel duidelijk dat we volgend jaar kampioen moeten worden."

