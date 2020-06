'New York niet meer zo rustig als Axel'

Lisa Le Feber uit Axel maakt de coronacrisis mee in New York (foto: Lisa Le Feber)

"New York leek wel Axel, zo rustig was het." lacht Lisa le Feber, maar het ergste lijkt voorbij. Ook in New York worden strenge coronaregels versoepeld. "Sinds maandag is in New York 'fase 1' afgekondigd, en dat houdt in dat weer mag worden gewerkt op bouwplaatsen." Lisa le Feber ziet het daar weer zoemen van de bedrijvigheid. Ze kijkt al uit naar de volgende fase.

"Als alles goed gaat, gaat over twee weken de horeca weer open." vertelt ze. Door het mooie weer in New York was het de afgelopen tijd druk in parken en op straat. "Weer op een terrasje zitten zou wel fijn zijn."

Het leven van Lisa le Feber speelt zich voor het overgrote deel af in haar appartement, want haar werk voor een advocatenkantoor doet ze thuis. Gelukkig was er de mogelijkheid de stad uit te gaan en te genieten van de mooie én gevarieerde natuur die begint zodra je de stad achter je laat.

Op die manier voorkomt Lisa ook dat ze straks New York verlaat zonder veel te hebben gezien. De afspraak is dat ze deze zomer na een half jaar weer naar Nederland komt. "Ik heb eigenlijk meer wel in lockdown gezeten, dan niet. Het is sowieso een heel bijzondere periode."