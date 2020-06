'Als de verbreding Zanddijk doorgaat, blijft alleen de garage van mijn huis staan'

Tonis Boot laat zien tot waar de Zanddijk zal komen, tot de regenpijp. (foto: Omroep Zeeland)

"Er wonen al drie generaties in dit huis en ik had gehoopt dat dat door zou gaan, maar daar ziet het nu niet naar uit. Misschien dat Provinciale Staten uiteindelijk tegen het plan zal stemmen, dus ik heb nog wel een beetje hoop", zegt Tonis Boot in de voortuin van zijn huis. Tegelijkertijd zegt ie dat het er wel slecht uitziet voor hem en vijf andere eigenaren van huizen langs de Zanddijk.

Plannen tegen houden

Toch willen hij en zijn buren het er niet bij laten zitten. "We zullen er alles aan doen om het plan tegen te houden. We denken al een juridische stappen en we willen Statenleden uitnodigen om hier eens te komen kijken en hen te wijzen op alternatieven."

Veiliger maken dijk

Vandaag maakte gedeputeerde Harry van der Maas bekend dat de gevaarlijke Zanddijk-Molendijk van en naar Yerseke wordt verbreed. Dat betekent dat een nieuwe weg door de polder van de baan is. Provinciale Staten beslissen waarschijnlijk na de zomer of het plan doorgaat. De Zanddijk-Molendijk tussen Yerseke en de A58 (de N673) is al jaren een gevaarlijke weg waar veel ongelukken gebeuren.

Net als eerder de gemeente Reimerswaal kiest het dagelijks provinciebestuur nu ook voor verbreding en aanpassing om de weg veiliger te maken. Als Provinciale Staten akkoord gaan zal het werk worden uitgevoerd in twee fases. Naar verwachting gaat de eerste spa in 2022 de grond in.

