Goedemorgen! Zand, droogte en suikerbieten

(foto: Omroep Zeeland)

Voor komend weekend wordt regen voorspeld, maar dat neemt de zorgen over de aanhoudende droogte niet weg. De Suiker Unie laat al weten somber te zijn over de oogst van dit jaar, zeker over die van percelen in de zware Zeeuwse klei. Veel zaden zijn niet ontkiemd, of meteen na het ontkiemen verdroogd.

Sebastiaan Keijmel fotografeerde het schip met een drone bij Breskens (foto: Sebastiaan Keijmel)

Zeeuws groot containerschip

Van Westkapelle tot Bath en alles wat dat daartussen zit, kon gisteren van het strand of de dijk kijken naar het grootste containerschip van de wereld. De HMM (Hyundai Merchant Marine) Algeciras vaarde aan het einde van de middag over de Westerschelde richting Antwerpen. Zeeland keek en beleefde dat spektakel mee.

Schapen met lammetjes op de dijk (foto: Jos Clarijs)

Weer

Vandaag is er een oost-noordoostenwind en daarmee is er een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. In de loop van de middag raakt het bewolkt en is er vanuit het zuiden kans op wat regen, vanavond is er ook kans op een onweersbui. De wind is matig, windkracht 3 tot 4 en het wordt warm met maxima van 24 tot 26 graden.