Wordt ondergrondse druppelirrigatie de toekomst?

In warme landen wordt druppelirrigatie al volop toegepast, zegt onderzoeker Maarten Waterloo van bureau Acacia Water dat de proef uitvoert. "In Israël zijn dit soort technieken gemeengoed. Hier zijn we heel lang verwend geweest met regenwater. Nu is er steeds meer watertekort en zoeken telers andere methoden."

Veel leidingen

Op het perceel van boer Waverijn liggen zowel boven- als ondergrondse leidingen die via een computersysteem de uien bedruppelen wanneer dat nodig is. Het water komt direct bij de plant en de wortels, en er is in tegenstelling tot beregenen met de haspel minder verdamping.

Beregenen met een haspel kost veel geld en bovendien verdampt er veel water (foto: Omroep Zeeland)

De ondergrondse buizen kunnen altijd blijven liggen. Zo kun je het land gewoon ploegen en maak je geen extra kosten. Om het systeem te kunnen gebruiken moet er wel water in de buurt zijn.

Waterbesparing

Boer Waverijn heeft het geluk dat er een zoetwaterbel onder zijn percelen ligt. Hij denkt dat we in de toekomst dit systeem vaker in Zeeland gaan zien: "In deze streek is een tekort aan zoet water en dit systeem geeft een enorme waterbesparing."

De kosten om het systeem aan te leggen worden door hem geschat op 8.000 euro. Waverijn: "Dat is veel geld, maar in droge perioden kan het gunstig zijn want besproeien met de haspel kost al gauw 1.000 euro per hectare."