Voor korfbalster Jeanine Marijs is het een 'gekke tijd' geweest als sportfysiotherapeut

Jeanine Marijs tijdens een van haar lessen als fysiotherapeut (foto: Omroep Zeeland)

Hoe ben je in de wereld van de fysiotherapie gerold?

Eigenlijk wel een beetje via mijn sport. Ik ben korfbalster bij TOP en je zag bij ploeggenoten altijd wel blessures ontstaan. Dat vond ik altijd wel interessant en daarom ben ik daar vanuit ook de opleiding fysiotherapie gaan doen. Nu doe ik de specialisatie sportfysiotherapeut, omdat dat gewoon het allerleukst is,

Hoe is het om dat in deze tijd te doen?

We hebben natuurlijk wel een gekke periode achter ons. Toen Rutte in zijn persconferentie zei dat de contactberoepen moesten stoppen deed dat ons als fysiotherapeuten natuurlijk wel wat. De dag na die persconferentie zag je al dat onze agenda's een heel stuk leger waren. Een erg raar moment. Ik ben wel blijven werken, maar ik behandelde alleen de patiënten die noodzakelijk zorg nodig hadden.

Veel patiënten hebben zes weken geen zorg gehad. Krijg je ze dan verzwakt terug?

Je hebt inderdaad patiënten die achter lopen inderdaad. Toch zagen we ook dat veel patiënten zelf veel thuis hadden gedaan. Ik heb ze zo goed mogelijk proberen te sturen dat ze dat ook echt hebben gedaan thuis. Het ligt per patiënt ook weer anders en in welke fase van de revalidatie ze zitten.

Hier in de praktijk van PMC in Balans behandelt korfbalster Jeanine Marijs (links) dagelijks patiënten (foto: Omroep Zeeland)

Aan welke maatregelen houden jullie je nu nog?

Waar mogelijk behandelen we nog steeds op afstand. Waar het niet kan, behandelen we de patiënten in de praktijk. Dan gebruiken we eventueel een mondkapje of handschoenen. Ik werk zelf ook veel in de oefenzaal en dan zorg ik ervoor dat alles schoongemaakt wordt na gebruik. Zo kan de volgende patiënt ook schone materialen gebruiken.

Hebben jullie ook nog andere oplossingen bedacht?

Wat ik zelf veel doen is dat ik gewoon met de revalidanten naar buiten ga. Dan kan je die anderhalve meter afstand makkelijk houden en het is ook fijn om in de buitenlucht te sporten. Zo ziet het er bij ons een beetje uit.

Krijg je nou als sportfysiotherapeut ook veel vragen van ploeggenoten als ze een pijntje hebben?

Ja dat gebeurt natuurlijk zeker en dat vind ik ook helemaal niet erg. We hebben bij TOP Arnemuiden wel gewoon een sportverzorger die het eerste aanspreekpunt is, maar mij vragen ze natuurlijk ook weleens wat. Het is mijn werk dus dat mag ook gewoon natuurlijk.

Is het als sporter een voordeel om sportfysiotherapeut te zijn?

Ik probeer wel als sporter mijn fysiotherapeutische achtergrond te gebruiken. Als er bijvoorbeeld een peesblessure optreedt, denk ik wel na over het herstel en waar je dan voor moet zorgen. Aan de andere kant zeggen ze ook weleens als fysiotherapeut: 'De slechtste patiënt ben je zelf.' Het is niet altijd een voordeel. Als ik aan het sporten ben, wil ik er ook alles voor geven. Dus ik neem ook niet altijd de goede maatregelen voor mezelf.