De zomertortel dreigt te verdwijnen uit Zeeland en daarom houdt Jennifer de vogel goed in de gaten

Zomertortels pikken voedsel van een akker (foto: Jules Bos)

In de Zak van Zuid-Beveland worden de zomertortels goed in de gaten gehouden door Jennifer Vreugdenhil. Zij is het onderzoek gestart in samenwerking met stichting Het Zeeuws Landschap. De eerste conclusies van het onderzoek zijn dat het veranderende landschap, de intensieve jacht en het ontbreken van het juiste voedsel de grootste oorzaken zijn van het verdwijnen van de vogel.

"De zomertortels houden vooral van kleinschalige landschap", zegt Vreugdenhil. "En dat is de laatste decennia allemaal veranderd. De duif heeft niet alleen problemen in Nederland, maar in heel Europa zien we een afname van het dier." Bij grote akkers wordt met herbiciden onkruid verdelgd en de zaden van onkruid is juist een goede voedingsbron voor de zomertortels.

Om het onderzoek goed te kunnen doen, wordt er bij een aantal zomertortels een gps-apparaatje aan de ruggetjes van de duiven vastgemaakt. "Daardoor weten we nu dat ze veel in heggen of bij veeboerderijen zitten om te eten of te broeden", zegt Vreugdenhil. De 'gps-rugzakjes' zijn speciaal gemaakt om de veren niet te beschadigen.

"Het gaat echt ontzettend slecht. Niet alleen met de levende zomertortels, maar ook in de broedgebieden", legt Vreugdenhil verder uit. "Ze hebben nog maar de helft van de kuikens die ze ooit hadden."

Wil de zomertortel overleven dan moet de mens veranderen. Boerderijen moeten terugschakelen naar kleinschaligere akkerbouw. "Zodat er meer zaad beschikbaar is voor de zomertortels om te kunnen eten."