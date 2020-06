Column: 'Barbara moet hangen'

Column: door Ad Hagesteijn

Ad Hagesteijn kijkt terug op de ophef over het onderzoek naar alternatieve locaties voor de nieuwe marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland/ANP)

Laat ik beginnen met een bekentenis: Barbara Visser is niet mijn favoriete politicus. Sterker nog, als ik haar beter zou kennen zou ik misschien wel een hekel aan haar hebben. Maar ik ken haar niet beter dus dat heb ik niet. Ik ga het zelfs voor haar opnemen, want alle ophef naar aanleiding van een bericht van de Volkskrant, over het startpunt van haar onderzoek naar alternatieve locaties voor de nieuwe marinierskazerne, is nogal overdreven. Dat heeft alle schijn van een gezamenlijke actie 'Barbara moet hangen'. Want iedereen, zowel landelijke als regionale politici en media - Omroep Zeeland incluis, ik geef het toe - was er als de kippen bij om haar te veroordelen in soms niet mis te verstane bewoordingen.

Ten onrechte vindt ze zelf en zo luidde ook haar verdediging afgelopen weekend. Want dat ze al in mei 2018 begonnen was met een onderzoek naar andere locaties dan Vlissingen voor de nieuwe marinierskazerne, zoals de Volkskrant 'onthulde', heeft ze in het debat van 20 februari meerdere keren gezegd. Eén keer had ze het over 2019, maar dat was een verspreking, stond ook in een Kamerbrief van haar hand, die woensdag verspreid werd. Ik kan me daar iets bij voorstellen met een publieke tribune vol Zeeuwse tegenstanders tegenover je.

Herwaardering van de waarheid

Twijfel over hetgeen de Volkskrant en andere papegaaiende media beweerden had ik vrijdag direct al. En tijdens het lezen van een opiniestuk in NRC van de filosoof Alicja Gescinska, met de veelzeggende titel: 'Herwaardering van de waarheid begint met twijfel' over de ontwaarding van waarheid in het politieke en publieke debat, nam 's avonds de drang om een en ander uit te zoeken alleen maar toe.

Zaterdagochtend dus maar eens de Handelingen van de Tweede Kamer erop nageslagen. En inderdaad: Barbara had gelijk. Meerdere keren heeft ze in het debat van 20 februari gezegd, dat ze al in het voorjaar van 2018 in gesprek ging met Doorn en Rotterdam over de mogelijke vestiging van een marinierskazerne in deze plaatsen. Waarmee de ophef op zijn minst in een ander daglicht komt te staan.

Debat loopt met een sisser af

Maar zo werkt de politiek niet. Zeker niet als Barbara in het nauw gedreven kan worden, want Barbara moet blijkbaar hangen. Een paar dagen later is de storm in de Tweede Kamer geluwd. En het debat gisteren over de marinierskazerne liep dan ook met een sisser af. Het ging veel minder om de vermeende leugen van Barbara dan om de vraag of je het aanstellen van een gezant die namens jou gesprekken voert wel of niet de start mag noemen van een officieel onderzoek. Maar dat is veel meer een semantische discussie dan een politiek-inhoudelijke, en leverde voor Zeeland niets op.

Misschien wist de Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde dat direct al. 'Bozer dan boos kun je niet worden. Het wordt er niet erger of beter van. De marinierskazerne komt er niet mee terug naar Zeeland', reageerde hij vorige week ogenschijnlijk koeltjes op de berichtgeving. Maar Dick is een partijgenoot van Barbara, dus aan de waarheid van zijn woorden moet je misschien ook wel twijfelen.

Lees ook: