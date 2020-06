Regels wmo-vervoer versoepeld: je hoeft niet meer 24 uur van tevoren te bellen

Oudere dame stapt in een taxibusje - archief (foto: ANP)

De belangrijkste versoepeling is dat het wmo-vervoer niet meer 24 uur van tevoren besteld hoeft te worden, die termijn is naar beneden bijgesteld naar twee uur. Ook mogen er meer passagiers per busje vervoerd worden, vier in plaats van twee. Ook kan het wmo-vervoer tot later 's avonds besteld worden. Dat kan nu nog tot 19.00 uur, maar vanaf maandag kunnen de wmo-busjes nog tot 22.00 uur besteld worden.

Mondkapje verplicht

Deze versoepelde richtlijnen gelden ook voor de haltetaxi van de Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland. Zowel bij het wmo-vervoer als in de haltetaxi blijft het dragen van een mondkapje verplicht, net als in het openbaar vervoer.

Eerder werden vanwege de uitbraak van het coronavirus de regels voor wmo-vervoer en de haltetaxi verscherpt. Het was alleen toegestaan voor noodzakelijke reizen, zoals een bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis of de supermarkt. Sinds 1 juni zijn ook andere ritten weer toegestaan, maar wel met de eerdergenoemde veiligheidsmaatregelen. Die worden vanaf maandag versoepeld.

Slecht ter been

De Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland regelt het wmo-vervoer en de haltetaxi's in Zeeland en op Goeree-Overflakkee. Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening die vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) wordt geregeld. Mensen die slecht ter been zijn of om andere medische redenen moeite hebben om op eigen houtje op de plek van hun bestemming te komen, kunnen hier een beroep op doen. De haltetaxi is vervangend openbaar vervoer op plekken waar geen lijnbus meer rijdt.

