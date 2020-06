Vliegtuigbom in het geheim ontploft bij Philippine

Twee mensen ontdekten de bom met hun metaaldetector in de buurt van Philippine. De bom miste zijn ontstekers en het blijft volgens sergeant Daan van de EOD gissen hoe dat komt. Maar dat het een serieuze bom is geweest is wel duidelijk. "Bij een ontploffing kunnen de scherven tot twee kilometer in het rond vliegen", aldus de sergeant. Ook zou de bom meerdere huizen hebben vernietigd als hij die geraakt had bij het afwerpen.

Sergeant Daan van de EOD bij de bom (foto: Omroep Zeeland)

Woensdag en donderdag is er via een tijdelijke brug 32 vrachtwagenladingen aan zand in een weiland naast de vindplaats gelegd, in totaal 850 kub. Met het zand is een berg gemaakt waar de vliegtuigbom met explosieven van de EOD is geplaatst. Met die explosieven is de bom inmiddels tot ontploffing gebracht.