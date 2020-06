Kingfish gaat uitbreiden bij Kats en lonkt naar Zuid-Europa

Bij de Zeelandbrug aan de kant van Kats is het bijna niet te missen. De grote kranen en vrachtwagens die af en aan rijden verraden dat er hard gewerkt wordt bij Kingfish Zeeland. Naast het bestaande gebouw wordt in een hoog tempo een nieuwe loods uit de grond gestampt. Volgens bouwmanager Lyon Walhout loopt het gesmeerd: "Het gaat nu zo veel sneller dan toen we een paar jaar geleden dit gebouw neerzetten. Ervaring helpt daarbij. Zowel bij ons als bij de bouwers."

Duizend ton per jaar

Door de uitbreiding groeit de productie in Kats van 600 ton vis naar ongeveer duizend ton per jaar. En wat Kingfish Zeeland betreft is het einde nog niet in zicht. Operationeel directeur Kees Kloet: "We zijn nu in overleg met de gemeente om over een jaar hier nog een keer te verdubbelen qua productie. Dat zou goed zijn voor ons en voor de werkgelegenheid op het eiland dus we hopen dat het door kan gaan. Daarnaast we zijn ook al aan het nadenken over een tweede fabriek in Europa. Ergens in Zuid-Europa zou een goede optie zijn wat ons betreft. Daar zit een belangrijke markt. Veel mensen daar kopen kingfish in de supermarkt en maken het zelf klaar. Nederlanders doen dat minder."

Verse kingfish van een kilo (foto: Omroep Zeeland)

Ook in de Verenigde Staten hoopt het Zeeuwse bedrijf voet aan de grond te krijgen. De kwekerij, die in de staat Maine gebouwd gaat worden, wordt veel groter dan het bedrijf in Zeeland. Daar moet jaarlijks zesduizend ton vis geproduceerd worden. In totaal hoopt het bedrijf in de komende vijf jaar wereldwijd meer dan twintigduizend ton kingfish te kunnen produceren. Volgens Kloet staat het project in Amerika nu even stil. "Vanwege corona kunnen we het land niet in en daarom is het wat lastig allemaal. Maar we zitten nog maar in de fase van de vergunningen dus we lopen niet veel vertraging op is de verwachting." Als alles volgens planning verloopt kan de bouw in de Verenigde Staten in mei 2021 beginnen.

Kweek bij Zeelandbrug grootgebracht in Kats

Bij Kingfish Zeeland worden vissen op het land gekweekt bij de Zeelandbrug. In grote bakken worden ze grootgebracht in Kats. Kingfish is een roofvis die wel twee meter groot kan worden. Het dier leeft voornamelijk in de wateren rond Australië.

Slechte naam van kweekvis

Kweekvissen hadden in het verleden een slechte naam omdat er veel antibiotica werd gebruikt om ze te laten groeien. Kingfish Zeeland heeft dat niet nodig omdat ze binnen in een gecontroleerde omgeving groeien. Volgens kok en ambassadeur van de kingfish, Mart Scherp, is dat een groot voordeel van de vissen.

Scherp heeft in zijn restaurant meestal wel een gerecht met kingfish op de kaart staan.

Lees ook: