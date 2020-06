Vlissingen en Philippine worden straks door 50 miljoen wielerliefhebbers gezien

Jo van Remortele (midden) tijdens de BinckBank Tour in 2019 (foto: Jo van Remortele)

Van Remortele was er onder meer verantwoordelijk voor dat de voorloper van de BinckBank Tour, de Eneco Tour, meerdere keren in Zeeland reed. De eerste keer was in 2007 toen er een etappe in Terneuzen finishte. "Van het een kwam daarna het ander", zegt Van Remortele. "De Eneco Tour is toen meerdere keren naar Zeeland gekomen en ik was telkens verantwoordelijk voor de lokale organisatie."

Vorig jaar was er de etappe van Beveren naar Hulst, waar ook Van Remortele een groot aandeel in had. Maar hoe haal je nou zo'n etappe naar de plek die je wilt. "Ik gooi mijn voelsprieten uit en kijk dan wat leuke plaatsen zijn om een etappe te organiseren. Ik zoek naar veilige wegen en daarna ga ik mensen benaderen."

Veel enthousiasme

De meeste mensen die Van Remortele benadert zijn enthousiast. "Als de BinckBank Tour komt, is het zeker dat er een groot deel van de top van het wielerpeloton komt en dat er veel publiciteit is. Dit jaar moest ik meteen aan Vlissingen denken omdat ik vond dat zij wel eens positief in het nieuws mochten komen na al dat gezeur met die marinierskazerne."

De beelden van de BinckBank Tour worden volgens Van Remortele uitgezonden in ongeveer vijftig landen en worden bekeken door vijftig miljoen wielerliefhebbers. "Het is een hele mooie kans om je als stad te profileren."

Het is de bedoeling dat de BinckBank Tour dit jaar twee plekken in Zeeland aandoet. Op 30 september is er een tijdrit gepland in Vlissingen en een dag later start de etappe in Philippine en koerst het wielerpeloton naar Aalter.

De liefde voor de wielersport zat er al vroeg in bij Van Remortele. "Ik groeide op met de Zeeuwse topwielerenners als Jan Raas, Cees Priem en Toine van de Bunder. Elke woensdag en in het weekend volgde ik die gasten op de voet. Ik heb veel respect voor wielrenners. Door weer en wind rijden, de aaibaarheid. Altijd even een praatje of een foto maken. Dat is een hele andere cultuur dan bijvoorbeeld voetbal."

Toch was Van Remortele zelf beter met de bal dan met de fiets. "Ik ben meer iemand van de korte sprint", lacht de oud-speler van Steen, de voetbalclub waarvoor hij 800 duels speelde. "Ik kon zelfs bijna prof worden. Ik werd benaderd door NAC Breda en Sporting Lokeren, maar ik koos voor een maatschappelijke carrière en om te blijven voetballen met mijn vrienden."

Doorgaan BinckBank Tour

Terug naar de BinckBank Tour, want door de coronacrisis is de hele wielerkalender opnieuw ingedeeld. Maar er bestaat ook nog een kans dat al de voorbereidingen van Van Remortele voor de editie van dit jaar alsnog voor niks zijn. "Als de regeringen in samenspraak met het RIVM zeggen dat het niet door kan gaan dan leggen wij ons daar bij neer. Het kan allemaal voor niks zijn, maar dan hebben we wel alvast plannen voor volgend jaar."

De charme van de wielersport is dat het publiek dichtbij de renners kan komen, maar door de anderhalve meter samenleving is dat nu even lastig. "We moeten kijken hoe we dat gaan doen. Maar de kans is groot dat het publiek meer wordt gescheiden van de renners dan normaal."

Maar voor Van Remortele mag dat de pret niet drukken. "Vlissingen is enthousiast, Philippine is enthousiast, de Provincie Zeeland is enthousiast. We hopen dat het doorgaat."