De Z-route, zo heet het lesprogramma, is er speciaal voor inburgeraars die een beperkt leervermogen hebben of in hun eigen taal analfabeet zijn. Voor hen is de reguliere examenroute geen optie en daarom wordt er een speciale leerroute ontwikkeld. Om zo zichzelf te kunnen redden in de samenleving en de Nederlandse taal zo veel mogelijk te beheersen.

Beter Nederlands leren

De 43-jarige Alaa DarkaZenli is één van de cursisten. Hij kwam vijf jaar geleden naar Nederland, gevlucht voor de oorlog in zijn vaderland Syrië. Hij volgt lessen om zijn Nederlands te verbeteren. "Ik begrijp nu ongeveer vijftig procent van wat mensen tegen mij zeggen", zegt hij. "Het spreken van de taal is niet gemakkelijk, we moeten daarom veel oefenen."

Afgelopen november kreeg hij een hartaanval en daardoor kan hij geen hele dagen meer werken. Daarom gaat hij nu als vrijwilliger aan de slag bij de Kledingbank Zeeland in Middelburg, als chauffeur. Tijdens de Nederlandse les heeft hij zich voorbereid op het sollicitatiegesprek. Met succes want hij is aangenomen.

Alaa DankaZenli vult formulieren in om aan de slag te gaan als chauffeur bij de Kledingbank Zeeland. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Monique Doppegieter, voorzitter van de stichting TaaT, is het leren van de Nederlandse taal belangrijker dan je zou denken. "Bij ons leren ze heel eenvoudig en met simpele woorden hoe ze in het Nederlands moeten communiceren. Daarmee kunnen ze veel beter contact maken met andere mensen en hebben ze meer kans op werk, ook als vrijwilliger."

"Mensen worden gauw afgeserveerd als ze de Nederlandse taal niet beheersen", zegt Doppegieter. "We zien dan ook dat veel inburgeraars extra hun best doen om de taal te leren, ook al is dat voor hen vaak erg moeilijk. Er zijn bijvoorbeeld mensen bij die analfabeet zijn in hun land van herkomst en de Nederlandse taal is niet eenvoudig."