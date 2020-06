Zeeuwse in Brussel: 'Oh, alles gaat weer open. Dat gaat wel heel snel!'

Ananda de Jager (foto: ZIB Ananda de Jager2)

"Alsof je niks anders gewend bent", vertelt ze erover in het radioprogramma Zeeland komt thuis. Maandag gaat ze daarom ook weer naar de sportschool en ook het thuiswerken - ze werkt voor een cosmeticabedrijf - verdwijnt steeds meer. "Vijftig procent van mijn collega's gaat vanaf dan de ene week en de andere helft de andere week."

Communicatie in België gaat anders

De toch enigszins chaotische manier van communiceren door België - waardoor zelfs de Zeeuws-Vlaamse burgemeesters op den duur in het duister tastten over de regels - herkent ook Ananda. Ook zij werd verrast door het besluit dat familiebezoek in het laatste weekend van mei ineens weer mocht en ging daarom pas vorig weekend voor het eerst in maanden naar haar familie in Goes.

"Ik heb het idee dat ze in Nederland iets meer vooruit plannen." Ze noemt als voorbeeld fitnesscentra. In Nederland maakte Rutte de opening daarvan op 1 juli twee maanden vooraf bekend. "Terwijl in België - volgens mij - vijf dagen voordat de sportscholen weer opengingen werd gezegd: 'Oja, by the way, maandag gaan de sportscholen weer open.'"

Wat haar betreft zou de focus van de landen nu moeten liggen op de nasleep. "Kijken welke impact het coronavirus nu heeft. Die gevolgen zijn denk ik nog veel groter dan het virus zelf. We kunnen er alleen maar van leren."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

