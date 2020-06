Mensen stellen bezoek met hun huisdier aan de dierenarts uit, vooral het halen van vaccinaties

"Als dieren ziek zijn of symptomen vertonen moet je gewoon naar de dierenarts gaan. Stel ook de preventieve zorg, dus het vaccineren, niet uit. Want sommige ziektes kunnen ook op mensen worden overgebracht", zegt dierenarts Yvette Boonman.

Overdraagbare ziekte

De ziekte van Weil is een voorbeeld van zo'n ziekte die overdraagbaar is van hond op mens. "Een hond krijgt dan problemen met de nieren, net als de mens", vertelt Boonman. "De ziekte wordt vooral meegedragen door muizen en ratten. En kan via stilstaand water of modderpoelen overgedragen worden."

Bij katten had dierenarts Boonman recentelijk te maken met de niesziekte. "De ergere variant, waartegen we vaccineren. De katten kunnen daar erg ziek van worden en zitten dan soms wel een week in opname."

Telefonische afspraak

Ook bij dierenartsen gelden RIVM-richtlijnen. "Daar houden we ons ook zeer strikt aan", legt Boonman uit. "We proberen het bezoek zoveel mogelijk te spreiden, zodat de wachtkamers niet vol zitten. De anderhalve meter-maatregel geldt en we maken veel vaker schoon. Ook tussen de behandelingen door. Alle afspraken worden nu ook alleen telefonisch gemaakt."