Drie nieuwe besmettingen met het coronavirus

Impressie van het nieuwe coronavirus Covid-19 (foto: Omroep Zeeland)

Opnieuw meldt het RIVM geen sterfgevallen of ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus. Er zijn in de Zeeuwse ziekenhuizen al meer dan een maand geen nieuwe patiënten opgenomen met ernstige coronaklachten. De laatste ziekenhuisopname is gemeld op 8 mei. In totaal zijn er 152 personen in het ziekenhuis aan coronaklachten behandeld.

Meest recente sterfgeval

Het meest recente Zeeuwse sterfgeval door het coronavirus in de cijfers van het RIVM stamt van 6 juni. In totaal hebben 69 mensen in onze provincie een besmetting met het virus niet overleefd.

In heel Nederland is nu bij 48.640 mensen een besmetting met het virus vastgesteld. Van hen werden 11.822 patiënten met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. Landelijk worden er nu 6.057 sterfgevallen aan het coronavirus toegeschreven.