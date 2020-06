Documentaire Tijdgravers in première bij Omroep Zeeland

Conservator in Tijdgravers (foto: oz)

Het Zeeuws Genootschap bestond vorig jaar 250 jaar. Dit was niet alleen de aanleiding voor een rijk geïllustreerd boek met de titel Van wijs tot waan maar ook de aanleiding voor de film Tijdgravers. Want was is er mooier als iemand je mee kan nemen in zijn fascinatie of passie voor een verzameling? De verzamelingen zijn divers, zo ook de conservatoren, maar één ding hebben ze allemaal gemeen: het is 'hun' verzameling en die willen ze doorgronden. Fifi Visser slaagt erin om in haar film de passie van de conservatoren bloot te leggen. Je voelt de opwinding van de conservator als bij de jaarlijkse bottenvistocht op de Westerschelde een kies van een mastodont wordt opgevist van miljoenen jaren oud. ,,Een compleet gaaf exemplaar"', glundert de conservator.

Het in kaart brengen en het onderzoek van al die voorwerpen heeft één gemene deler. Het vertelt ons hoe onze wereld in elkaar zit. ,,En dat eigenlijk alles met elkaar in verband staat. .Alles wat we leren over onze geschiedenis, laat ons het heden beter begrijpen", aldus één van de conservatoren. ,,We leren hoe de wereld is gerangschikt, hoe ze is opgebouwd'. De meeste vrijwilligers zijn oudere mannen maar er is ook wat jongere aanwas met een even groot enthousiasme. Conservator Anna de Bruyn beschrijft het ontleden van een prent als een ongelooflijk geschenk ,, Er zitten eeuwen tussen degene die deze prent heeft gemaakt en mij maar als ik deze prent bekijk dan word ik meegenomen in de wereld van de tekenaar. Dan kan ik me in zijn tijd verplaatsen".

De verzamelingen die het Zeeuws Genootschap in de afgelopen jaren heeft opgebouwd is ongelooflijk divers. Schedels, schelpen, botten, kleding,kaarten, prenten en opgezette dieren. Het Genootschap heeft zoveel in huis dat nog niet eens al hun bezittingen in kaart zijn gebracht. Nog steeds zijn dagelijks conservatoren bezig objecten uit de verzameling te beoordelen, te rangschikken, de herkomst te achterhalen, te beschrijven en te fotograferen. De collectie is zwaar getroffen bij een enorme brand in mei 1940. De collectie bevatte bijvoorbeeld een groot aantal bijzondere middeleeuwse miniaturen maar daar waren er na de brand nog maar twee van over. De zwaar, door rook, vuur en water aangetaste boeken zijn wel bewaard. Ronald Rijkse, conservator; ,,Deze boeken vertellen ook een verhaal, maar dan het verhaal van de Tweede wereldoorlog''.

Documentairemaakster Fifi Visser zegt:"Het was niet mijn idee, ik werd de eerste keer gevraagd vanwege het 250 jarig bestaan in 2019. In het begin dacht ik dat dit een nogal saai en stoffig onderwerp was. Maar na aandringen ben ik met de mensen van het Genootschap gaan praten. Toen bleek dat ik me had vergist. Het is razend interessant. Onder de grond in Middelburg zijn er allemaal gangen en opslagplaatsen met fantastische spullen waar we geen weet van hebben. Daar staat de tijd stil."

Luister hier naar het gesprek van Elias den Hollander met Fifi Visser:

