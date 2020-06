Vijftig kilometer fietsen, want beloofd is beloofd

Ook rijden ze voor hun naasten die kanker hebben, hebben gehad, of daaraan zijn overleden. Zo is het echtpaar onlangs twee vrienden aan de ziekte verloren: Theo en Noëlla. "We rijden voor alle overledenen aan kanker en in het bijzonder voor Noëlla en Thea", legt Andé Pieters uit. Ze rijden ook voor de sponsors omdat het echtpaar dat heeft beloofd te doen.

"We zijn heel goed getraind", zegt André desgevraagd omdat ze toch vijftig kilometer gaan fietsen in dit warme weer. "We hebben de laatste weken bijna iedere dag dertig of veertig kilometer gefietst. Die tien kilometer verder zal geen probleem zijn."

Bijna 16.000 euro

Ze zijn onder meer langs de deuren geweest, stonden op kerstmarkten en verkochten gehaakte rozen die andere vrijwilligers gemaakt hadden. Zo werd er in totaal 15.824 euro opgehaald. Het echtpaar had eigenlijk meer willen doen, maar door corona lukte dat niet meer.

André en Lilian Pieters uit Terneuzen fietsen 50 kilometer voor het goede doel (foto: Omroep Zeeland)

De dag waarop het echtpaar fietst voor het goede doel betekent veel voor hen. Lilian: "We hebben ook twee kinderen die kanker hebben gehad. Het gaat nu weer goed met hen. Dan toon je toch meer inzet dan wanneer je niemand kent die kanker heeft gehad."

Kijken naar volgend jaar

Het echtpaar mag pas weer in december beginnen met het geld inzamelen voor volgend jaar. Daar denken André en Lilian nu al aan. "We hopen dat we het nog kunnen doen en dat we heel veel geld op kunnen halen", blikt Lilian alvast vooruit.