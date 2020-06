Uit het sportarchief: 'Met Hoek tegen Feyenoord spelen was een jongensdroom'

Op 30 oktober 2013 lijkt iedereen, die ook maar enigszins iets met Hoek heeft, een kaartje te hebben bemachtigd voor de grootste wedstrijd uit de clubgeschiedenis. In de derde ronde van het landelijke bekertoernooi zagen zij hun club weliswaar met 3-0 onderuit gaan, maar geen enkele fan die daar na afloop ook maar iets om gaf.

Reguillo Vandepitte was basisspeler in De Kuip en speelde met Hoek onder andere tegen profclubs als PEC Zwolle en Heracles Almelo, maar tegen Feyenoord spelen was een jongensdroom voor hem. "Persoonlijk was het één van mijn mooiste voetbalmomenten. Voetballen in een groot stadion met veel publiek."

Op voorhand leek Hoek kansloos tegen de club uit Rotterdam. "We hadden niet de illusie dat we konden stunten. Onze doelstelling was om zo veel mogelijk te genieten", vertelt Vandepitte. Het ging niet onaardig en Hoek hield een half uur het doel schoon. "Ik weet nog dat onze keeper echt heel goed speelde. Die haalde er aardig wat ballen uit."

Eigen goal

Het was extra zuur voor Vandepitte dat hij juist de score opende. In het verkeerde doel. "Het was een voorzet van de zijkant en ik wilde er overheen stappen, maar toen ik mijn voet omhoog trok kwam de bal tegen mijn hak en verdween in het eigen doel. Nu kan ik er wel met een glimlach naar terugkijken en ik kan toch zeggen dat ik in De Kuip heb gescoord."

Hoek-verdediger Fabian Wilson in duel met Feyenoorder Elvis Manu (foto: Orange Pictures)

Uiteindelijk scoorde Feyenoord zelf nog twee keer en werd het 3-0 voor de Rotterdammers. Geen slecht resultaat dat vond ook toenmalig Feyenoord-coach die complimenten had voor beide backs van Hoek: Thomas van den Houten en Fabian Wilson.

Ondanks de nederlaag blijft de wedstrijd van Hoek tegen Feyenoord toch het hoogtepunt uit de carrière van Vandepitte. "Als ik de wedstrijden vergelijk met de andere duels die ik tegen profclubs heb gespeeld. Dan steekt deze er toch boven uit."

Scoreverloop

1-0 Reguillo Vandepitte (31/ed)

2-0 Otman Bakkal (63)

3-0 Mitchell Te Vrede (67)

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Giovanni Siereveld, Lionel Fitsch, Reguillo Vandepitte, Thomas van den Houten, Thomas van Renterghem (Hakim Boucheeta/53), Birgen Martens, Guillaume Clinckemaille, Kyle Doesburg (Yves Nyemb/70), Nick de Groote (Regillio Pinas/77)