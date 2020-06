Politiehond Barry bijt inbreker in zijn kont bij aanhouding

Politiehond Barry -archief (foto: Politiehonden ZWB)

Die bewoners ontdekten de 17-jarige inbreker rond 06.50 uur in hun woning. De jongeman liep weg, maar werd achtervolgd door de bewoners die ondertussen de politie belden.

Politiehond onderweg

De toegesnelde agenten zagen de verdachte lopen op de Spuiweg, maar hij verstopte zich snel in het riet. Toen de agenten hem waarschuwden dat er een politiehond onderweg was, hoorden ze een plons en zagen de verdachte de Otheense kreek overzwemmen naar het Eiland van Meier.

Alle uitgangen van het eilandje in de Otheense kreek waren echter afgesloten. De verdachte kon dus geen kant op, laat de politie weten op Facebook. Het was voor politiehond Barry dan ook een koud kunstje om de Axelaar op te sporen. De dief werd al vrij snel aangetroffen, waarbij hij de tandafdrukken van Barry in zijn achterwerk als aandenken cadeau kreeg.

Recente inbraken in de omgeving

De Axelse verdachte is meegenomen naar de huisartsenpost voor onderzoek en na zijn medische behandeling werd hij ingesloten in een politiecel. De politie vermoedt met zijn aanhouding meerdere recente inbraken in de omgeving te hebben opgelost.

Op heterdaad betrapte inbreker laat krielkip achter (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

De inbraakverdachte had op zijn vlucht de buit al achtergelaten, maar hij bleek nog meer achtergelaten te hebben. In de woning waar de verdachte was betrapt, werd een krielhaantje aangetroffen. De bewoners hadden geen idee waar het dier vandaan kwam. Het dier bleek later twee huizen verderop te zijn gestolen uit een ren.