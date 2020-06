Amazones en ruiters pakken de draad weer op sinds start coronacrisis

Merel van Wallenburg met haar paard (foto: Merel van Wallenburg)

"Wedstrijden zijn tot 1 september verboden en daar houden wij ons natuurlijk aan", zegt Margriet de Nooijer, bestuurslid van RV Se-ros, dat het evenement gisteren hield. "We hebben dertig combinaties kunnen laten starten onder voorwaarden van de regels van het RIVM."

Zo was het de bedoeling dat iedere deelnemer zo kort mogelijk op het terrein aanwezig was. "Uitladen in de ene bak, dan de proef doen en dan in de andere bak weer inladen en hup naar huis", legt De Nooijer uit.

Het is geen wedstrijd, wel wordt er door juryleden een score bijgehouden, maar er wordt geen eindklassement opgemaakt. Die score wordt dan alleen gedeeld met de individuele deelnemer. "Zodat zij wel een percentage hebben dat dan ook meetelt voor eventuele promotie naar een hogere klasse", zegt De Nooijer.

Geen prijsuitreiking en geen publiek

De Nooijer merkte dat iedereen weer blij was om in actie te kunnen komen. "Het was wel gek zonder prijsuitreiking en zonder publiek. Maar zo zullen we het toch tot 1 september moeten doen. Maar iedereen hield zich keurig aan de regels, voor een eerste keer was het zo goed te doen." RV Se-ros kreeg toestemming van de gemeente Middelburg om dit evenement op deze manier te houden.

Officieel heten deze evenementen 'meetmomenten'. Voor de ruiters en amazones een kans om toch bezig te zijn met hun sport zolang er geen wedstrijden gehouden mogen worden. Deze meetmomenten werden voor de coronacrisis ook al georganiseerd als wedstrijden. De enige twee verschillen zijn dat er geen klassementen worden opgemaakt en er zijn veel minder mensen aanwezig op de accommodatie.

Bij manege De Kroo liepen er mensen met hesjes om alles in goede banen te leiden (foto: RV Se-ros)

Een van de dertig deelnemers was Thamar Zweistra uit Schore. Voor haar was het de ideale kans om met een nieuw paard voor het eerst mee te doen in de Grand Prix. Op Facebook noemt de dressuuramazone haar debuut met Erina geslaagd.

Op 28 juni wordt er door RV Se-ros opnieuw een proef georganiseerd. Ook dan is manege De Kroo de plek waar het wordt gehouden.