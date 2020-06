De dodendraad was de afgelopen maanden even terug in Koewacht

Willy Verschraegen is historicus en inwoner van Koewacht. Toen de dodendraad honderd jaar geleden werd afgebroken vroeg hij samen met andere vrijwilligers aandacht voor deze geschiedenis. Een stuk dodendraad werd opgebouwd, er kwam een speciale les voor de Belgische en de Nederlandse basisscholen en er zijn informatieborden geplaatst. De draad brak Koewacht in tweeën, net zoals de dichte Belgische grens dat met het dorp deed sinds 18 maart.

Grens op dezelfde plekken afgesloten

"Gelukkig was de grens deze keer niet afgesloten met prikkeldraad en 2000 volt", relativeert de historicus. Maar verder was de grens op dezelfde plekken afgesloten als ruim honderd jaar geleden. Morgen gaat overal de grens officieel weer open, maar in Koewacht zijn de agenten en de dranghekken al weg. Op de foto hieronder is te zien hoe de grens er tot een paar dagen geleden uitzag.

De grens in Koewacht was met borden afgesloten. Ook controleerden Belgische agenten aan de grens. (foto: Willy Verschraegen)

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een tekort aan bakkers in België. De Nederlandse bakkers mochten daarom van de Duitsers bakken voor de Belgische bevolking. In Koewacht was één punt waar het brood de grens over mocht. De afgelopen weken zag Verschraegen de chefkok van restaurant 't Vlasbloemeken hetzelfde doen op precies dezelfde plek.

Geschiedenis herhaalde zich

Het gebeurde ook andersom. De enige bakker van Koewacht zit in België en die bracht zijn brood dan weer naar de grens voor de Nederlanders. De geschiedenis herhaalde zich in Koewacht.

Verschraegen vindt het onbegrijpelijk dat de grens de afgelopen tijd dicht was. "Als je je realiseert dat Nederland en België deel hebben uitgemaakt van de eerste internationale organisatie in Europa, de BeNeLux, is het onbegrijpelijk dat we na zoveel jaar nog steeds niet veel verder zijn gekomen." De historicus vindt het vreemd dat er dan nog steeds zonder overleg een grens kan worden afgesloten tussen landen die al zo lang samenwerken.

De dodendraad in cijfers - De grensversperring was 350 kilometer lang

- De draad liep van Knokke tot Aken

- De draad maakte ongeveer duizend slachtoffers

