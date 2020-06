Tweede noodzakelijke toilet in B&B blijkt toch niet meer zo noodzakelijk

In plaats van kamers verhuren is Jonker de afgelopen weken druk bezig geweest met het aanbrengen van een toilet op de eerste verdieping. Want in haar B&B moest het sanitair gedeeld worden en daarom mocht ze maar één kamer verhuren. "De grondtegels moeten er nog in en de bril moet op de wc. De rest van de afwerking komt later wel", zegt ze.

Zelfklusser

Binnen een maand had Jonker het voor elkaar en dat heeft ze bijna helemaal alleen gedaan. "Aannemers zeiden dat het niet ging en dat er een dakkapel moest worden gebouwd, maar daar heb ik het geld niet voor. Met behulp van de buurman ben ik toen zelf aan de slag gegaan."

Marja Jonker voor haar Bed & Breakfast in Burgh-Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf half maart stroomden de annuleringen binnen: "Mensen waren in paniek en stelden vragen als: 'Is het ontbijt wel coronaproef?' Daar wist ik zelf ook geen raad mee", zegt Jonker. Inmiddels is de situatie veranderd. "Nu de maatregelen steeds verder worden versoepeld komen de boekingen langzaam op gang dus daar bereid ik me op voor."

Eerder dan verwacht

Met het tweede toilet mag ze twee kamers verhuren. Maar nu afgelopen dinsdag besloten is dat het gedeelde sanitair op campings vanaf 15 juni weer gebruikt mag worden, betekent dit ook dat Jonker wederom volledig open mag.

"Ik had rekening gehouden met 1 juli en daarom ben ik zo snel begonnen met het tweede toilet inbouwen, maar dit was achteraf gezien niet nodig geweest nu ik er maar één week profijt van heb gehad", zegt Jonker.

Geen spijt

Toch heeft Jonker geen spijt van haar besluit. "Uit reviews bleek dat een tweede toilet op de bovenverdieping gewenst was, anders moesten de gasten 's nachts naar beneden via de steile trap. Van uitstel komt afstel en nu is die er in ieder geval", aldus Jonker.