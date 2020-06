Goedemorgen! Grens met België echt open en bijtende Barry

Ook open mogen de gemeentelijke zwembaden in Tholen. De deuren gaan open voor het banenzwemmen, zwemlessen en verenigingszwemmen. De komende tijd bekijkt de gemeente de mogelijke openstelling voor het recreatieve zwemmen.

Henk Tazelaar met zijn dochters in de boomgaard (foto: Appelaere)

En voor de grondlegger van sapbedrijf Appelaere, de 72-jarige Henk Tazelaar is het een bijzondere dag. Hij draagt het stokje over aan een nieuwe directeur. Na 55 jaar ondernemerschap is het tijd voor andere dingen. Het 25-jarig bestaan vandaag is daar volgens Tazelaar een goed moment voor.

Krimp van de Zeeuwse economie

De Zeeuwse economie krimpt dit jaar zo'n zes procent. Dat blijkt uit een prognose van de Rabobank die vanochtend gepubliceerd is. Zeeland bevindt zich landelijk in de middenmoot. Regio's met relatief veel zware industrie staan er het slechtst voor. Dat geldt ook voor Zeeuws-Vlaanderen, maar de krimp lijkt daar volgens de Rabobank mee te vallen. Dat komt door het relatief grote aandeel van de landbouw. Die sector krimpt 'slechts' twee procent.

Barry de bijter

Hond Barry wil je liever niet tegenkomen als je op de vlucht bent. Barry werkt bij de politie en werd ingezet bij een zoekactie naar een 17-jarige inbreker in een bosgebied bij het dorp Spui. Die inbreker zal zijn ontmoeting met Barry niet snel vergeten. De jongeman houdt er pijnlijke billen aan over.

Politiehond Barry bij zijn voorstelronde in januari 2019 (foto: Politiehonden ZWB)

Nog meer dieren: paarden en hun amazones deden gisteren mee met een soort van een wedstrijd bij manege De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland. Daarbij telden de behaalde percentages van de deelnemers mee voor eventuele promotie naar een hogere klasse, maar er werd geen klassement opgemaakt. Officieel heten deze evenementen 'meetmomenten'. Voor de ruiters en amazones een kans om toch bezig te zijn met hun sport zolang er geen wedstrijden gehouden mogen worden. Echte wedstrijden zijn tot 1 september verboden.

Halo rond de zon, gefotografeerd vanuit Sint-Maartensdijk (foto: Jacoba)

Hoge sluierwolken met ijskristallen, we kregen weer prachtige halo-foto's binnen. Mocht jij er dit weekend ook een mooi plaatje geschoten hebben kun je dat plaatsen bij dit bericht.

Een keizerlibel in volle vlucht in de buurt van Goes gekiekt (foto: Arjan van Lomwel, Goes)

Het weer:

We hebben eerst nog hier en daar wat bewolking, maar in de loop van de ochtend wordt het vrij zonnig. De temperaturen lopen op naar 21 tot 23 graden bij een zwakke tot matige noord-westen-wind. In de namiddag en vanavond volgen er met name in Zeeuws-Vlaanderen enkele lichte buitjes.