Zussen Liselot en Anne-Fleur blazen nieuw leven in 't Loze Vissertje

Liselot en Anne-Fleur den Engelsman pakken deze zomer hun oude bijbaantje op (foto: Omroep Zeeland)

"Toen we heel klein waren speelden we al restaurantje", vertelt Anne-Fleur. En op zestienjarige leeftijd had ze samen met haar zus een bijbaan in de bediening in het restaurant van haar ouders. Op latere leeftijd ging ze in de keuken staan wat ze nu weer oppakt. "In het pop-up restaurant serveren we simpele gerechten zodat we zelfstandig kunnen blijven. Mijn zus zal samen met een paar andere meiden de gasten bedienen."

Vol terras

In totaal is er op het terras plaats voor 64 gasten en dat zat dit weekend helemaal vol. "We hadden geen idee wat we konden verwachten, maar we hebben het natuurlijk heel erg getroffen met het weer dit weekend. Alleen vrijdagavond hebben er wat mensen binnen gezeten." Dat binnen zitten is verder vrijwel niet mogelijk omdat de inrichting niet geschikt is voor de anderhalvemeter-samenleving.

Anne-Fleur den Engelsman vertelt over haar eerste pop-up restaurant dat ze samen met haar zus runt

Het tijdelijke restaurant betekent geen zomervakantie voor Liselot en Anne-Fleur. "Dat ben ik gewend. Ik heb altijd al een bijbaan in de zomer gehad en ik leer hier veel van", zegt Anne-Fleur. En gelukkig staat Liselot er net zo in, ook al geeft ze toe, liever in de zon te liggen.

De bedoeling is dat het restaurant tot begin september open blijft, daarna gaat Liselot verder met studeren en pakt Anne-Fleur haar werk weer op in Amsterdam. "Ik werk momenteel in het ziekenhuis en wil die baan niet opgeven. Dankzij deze ervaring kan ik erachter komen of mijn hart echt in de horeca ligt. Wie weet pak ik het dan ooit weer op", aldus Anne-Fleur.

Een bekend begrip

Ruzie over de naam, het menu en de inrichting hebben de zussen nog niet gehad. "Ik ben blij dat we in ons denken op één lijn zitten", zegt Anne-Fleur. De naam was ook een makkelijke volgens Anne-Fleur. "Het Loze Vissertje is gewoon een begrip geworden in het dorp, dus als je die naam noemt weet iedereen meteen waar je het over hebt."