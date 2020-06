Vier basisscholen naar één nieuwe locatie in Renesse

(foto: Omroep Zeeland)

De vier basisscholen die op één locatie samen moeten komen zijn Onder de Wieken en de Kirreweie in Burgh-Haamstede, 't Staepelhof in Renesse en de Helcherseeschool in Scharendijke.

Twee nieuwe scholen in één nieuw gebouw

De plannen betekenen niet dat de vier scholen fuseren. In het gebouw komen twee scholen; één openbare en één school met een protestants-christelijke signatuur. Onder de Wieken en de Helcherseschool zijn christelijk en gaan op in één school, en de openbare basisschoolen De Kirreweie en 't Staepelhof doen hetzelfde.

Basisschoolkinderen (archieffoto) (foto: ANP)

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ook openbare basisschool De Schoener in Brouwershaven zou meedoen, maar die school ligt te ver weg en behoudt zijn eigen locatie, staat in het rapport. Daarom is voor de nieuwe school nu Renesse als locatie gekozen. Burgh-Haamstede of Scharendijke bleken te veel reistijd voor de kinderen op te leveren.

Locatie nog niet bekend

De nieuwe locatie in Renesse heet in het rapport De Westhoek, maar er is nog geen locatie in Renesse aangewezen waar het nieuwe schoolgebouw moet komen te staan. Het gebouw herbergt zo'n 365 leerlingen en wordt ruim 2200 vierkante meter groot. Ook andere voorzieningen komen in het gebouw, zoals kinderopvang van Kibeo. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de twee nieuwe scholen op de gezamenlijke locatie gaan samenwerken, voor bijvoorbeeld gymlessen.

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland wordt gevraagd om een investeringskrediet van 5,8 miljoen euro. Met dit bedrag kan het plan voor de nieuwbouw van de scholen verder uitgewerkt worden. De raadscommissie Samenleving en Bestuur praat 24 juni over het voorstel.